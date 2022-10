The Bear: È tesa, coinvolgente e autentica la nuova serie su Disney+

Si ambienta in una tavola calda di Chicago la nuova serie The Bear. Vivacità ed emozioni si intersecano in questa storia molto ben scritta e confezionata, disponibile su Disney+.

Se una qualche forma di sensibilità alberga in voi, dopo aver visto la serie The Bear ci penserete due volte prima di lasciare una recensione sul web dopo una cena al ristorante.

Chi non ha mai lavorato in una cucina non può comprendere quanto stress, fatica, incubi e disciplina siano ingredienti imprescindibili nel business della ristorazione. Disponibile in tutti i suoi 8 episodi su Disney+, la prima stagione di The Bear ci conduce nel frenetico e fatiscente retrobottega del locale The Original Beef of Chicagoland in cui le relazioni della brigata di cuochi sono sempre sul punto di ebollizione. Commedia e dramma fluttuano in armonia mentre assaporiamo ansie, ambizioni e traumi non elaborati dei personaggi.

Ideata e prodotta da Christopher Storer che ne ha scritto e diretto cinque episodi, la serie può contare sul talento degli attori che hanno il privilegio di dare vita a situazioni e dialoghi brillanti. Jeremy Allen White, che già conosce chi ha visto la serie Shameless, è lo chef specializzato nell'alta cucina Carmy Berzatto che ritorna nella sua Chicago e si fa carico della piccola tavola calda ereditata dal fratello. Insieme al cugino Richard, manager grossolano e restio ai cambiamenti interpretato da Ebon Moss-Bachrach, Carmy tenta di salvare il locale dal collasso finanziario reiventando (ma non troppo) la cucina. Tra i cuochi in parte ispirati e in parte indisciplinati, troviamo gli attori Ayo Edebiri, Lionel Boyce e Liza Colón-Zayas.

The Bear: Una storia genuina e coinvolgente

The Bear arriva per ricordarci quanto una storia scritta bene, anche se fittizia, è superiore a qualunque altro contenuto di intrattenimento che fa della realtà il suo elemento di forza. I tanto popolari programmi televisivi di cucina, nei quali spesso si piegano le verità dei partecipanti per poterle inserire ad ogni costo in una narrazione, impallidiscono di fronte a questa serie. Certamente si tratta di prodotti diversi e forse non dovremmo nemmeno metterli sullo stesso tavolo, ma la qualità di The Bear obbliga chi la guarda a riconsiderare le proprie abitudini di spettatore. Tanto per restare sulle metafore culinarie, quando si assaggia del buon cibo o si beve del buon vino, si comprende che la vita è troppo breve per tornare a mangiare e bere mediocremente.

Lo showrunner Christopher Storer riesce a creare tensione e a dare corpo ai sentimenti dei personaggi tra gli angusti spazi di una scalcinata cucina. L'autore ci trascina dentro battibecchi e dispetti elevando il disagio a condizione predefinita. Non ha fretta di spiegare motivazioni e passato dei protagonisti, finché non lo ritiene necessario nel corso degli episodi, ma intanto cuoce la storia sui fornelli a fuoco alto. The Bear è grezzo, buffo, emozionante e, soprattutto, realistico. Sembra di assistere davvero a qualcosa di vero, anche in quelle scene che corrono sul filo del surreale e che a volte accadono davvero nella vita. Quello sguardo in apparenza stralunato di Jeremy Allen White è il valore aggiunto del suo personaggio Carmy, travolto e sconvolto dalla morte del fratello con cui non ha avuto tempo di riappacificarsi. Rimettere in sesto il ristorante che gli ha lasciato è il modo che crede sia giusto per far tacere i sensi di colpa che lo stanno consumando.

The Bear: Cos'è il famoso Italian Beef Sandwich

Inesistente in Italia, il panino americano noto come Italian Beef Sandwich è un'istituzione in tutti gli Stati Uniti. Si ritiene che sia nato agli inizi del 900 quando i tanti immigrati italiani che lavoravano a Chicago alla Union Stock Yards (una grande area di macellazione di bovini, suini e ovini) a fine turno si portavano a casa i pezzi più duri di carne che la società non vendeva. Per renderli teneri e appetibili, li facevano cuocere a lungo a fuoco lento e marinare in un brodo di spezie e erbe usate comunemente in Italia. A fine cottura un panino era destinato ad accogliere la carne tagliata finemente e le verdure.

Oggi l'Italian Beef, come si vede in The Bear, si prepara con il controfiletto di manzo cucinato insieme ad aglio, origano ed altre spezie. Il taglio di carne è arrostito a 177° affinché perda il 45% del suo peso, mantenendo però l'umidità necessaria per conservare un proprio sughetto. A questo punto la carne viene raffreddata, affettata e cotta nuovamente in quel sughetto per alcune ore. La consistenza sugosa finale è essenziale per impregnare il pane.

The Bear: Trama, cast e trailer della serie su Disney+

Da tempo nel mondo della ristorazione più raffinata, Carmen 'Carmy' Berzatto torna a casa, a Chicago, per gestire la tavola calda di famiglia che ha origini italiane. Uno straziante lutto in famiglia dovuto al suicidio del fratello maggiore ha lasciato il locale con cucina fatiscente e uno staff indisciplinato. Senza contare i debiti dai quali è sommerso.

In un mondo lontano da quello a cui era abituato, Carmy deve affrontare la dura realtà della gestione di una piccola impresa, il suo personale di cucina ostinato e riluttante, oltre ai suoi tesi rapporti familiari, il tutto affrontando le conseguenze del suicidio del fratello. Mentre lotta per trasformare sia "The Original Beef of Chicagoland" che se stesso, Carmy lavora al fianco di una squadra di cucina un po' sopra le righe.

Qui sotto il teaser trailer di The Bear.