The Walking Dead saluta i fan con una grande sorpresa

La serie di successo si è conclusa dopo 11 stagioni. Su Disney+ in streaming tutti gli episodi, incluso il finale.

Dopo 11 stagioni, l'epica corsa record di The Walking Dead è giunta al traguardo. La scorsa notte, negli Stati Uniti è andato in onda l'ultimo episodio della serie post-apocalittica tratta dall'omonimo fumetto di Robert Kirkman, un canto del cigno che in Italia è disponibile da oggi in streaming su Disney+. Se non lo avete ancora visto, consigliamo di rimandare la lettura di questo approfondimento a quando lo avrete fatto. In caso contrario, saprete ormai che la storia sembrava concludersi con Daryl Dixon (Norman Reedus) che guida la sua moto verso l'orizzonte, in realtà verso la nave che lo porterà in Francia, e invece ha regalato ai fan un'ultima gioia. Negli ultimissimi istanti dell'episodio Andrew Lincoln e Danai Gurira sono tornati nei panni - in realtà diversi da come li ricordavamo - di Rick Grimes e Michonne per creare un ponte con lo spin-off sequel di cui saranno protagonisti nel 2023.

The Walking Dead: I ritorni a sorpresa prima della fine

Lincoln e Gurira avevano lasciato i loro personaggi rispettivamente nel quinto episodio della stagione 9, quando un'esplosione su un ponte aveva portato la famiglia e gli amici di Rick a credere che fosse rimasto ucciso, e invece era stato trovato da Jadis/Anne e portato in un luogo relativamente sicuro dall'esercito della Repubblica Civica, e nel tredicesimo episodio della stagione 10, quando Michonne aveva lasciato il gruppo per cercare il suo amore perduto, credendo che possa non essere morto come tutti pensano. Riappaiono separatamente, in luoghi e apparentemente anche in periodi diversi, mentre scrivono una lettera nello stesso diario.

Rick è senza scarpe, indossa un paio di jeans e una giacca militare della Repubblica Civica. Lo si vede mettere gli stivali, il diario e il telefono in una borsa e gettarla lontano, su una barca, per evitare che siano confiscati da un elicottero della stessa CRM in avvicinamento. "Sei stato localizzato e ti ordiniamo di arrenderti. Rimani fermo e con le mani alzate" gli dicono dal mezzo, prima di aggiungere "Dai Rick. È come ti ha detto lei. Non c'è scampo per i vivi". Michonne si trova invece un altro luogo, vestita come una sorta di samurai, con la stessa borsa e gli stessi oggetti di Rick, indizi che la stanno guidando nel suo viaggio per trovare il marito. Lei scrive a Judith, la figlia dell'uomo, dicendole di ricordare quello che entrambi le hanno detto e di portarlo nel cuore: "Noi siamo quelli che vivono".

Come è stata girata la sequenza finale?

Il regista dell'ultimo episodio e produttore esecutivo Greg Nicotero ha raccontato a Entertainment Weekly che, quattro mesi dopo la fine delle riprese del finale, lui e una troupe sono tornati sullo storico set della serie a Senoia, in Georgia, per due giorni di riprese con Lincoln e Gurira. "A un certo punto mi hanno detto, 'Ehi, giriamolo a Savannah con la troupe di Fear the Walking Dead', oppure 'Facciamolo nel New Jersey'. Gli ho detto: 'Ragazzi, voglio usare la troupe di The Walking Dead. Voglio girarlo a casa nostra. Penso che sia significativo e importante per noi portare avanti la serie con la troupe che l'ha fatto'. Alla fine, la rete e gli altri produttori sono stati d'accordo".

"Non avevamo molto tempo. Stavamo riaprendo una produzione dopo che era stata interrotta, perciò era un gruppo più ristretto", ha aggiunto il direttore creativo del franchise Scott M. Gimple. "Greg, [la showrunner] Angela [Kang], Andy, Danai e io sapevamo praticamente tutto quanto. Non c'erano tonnellate di girato da esaminare. Non abbiamo avuto quel tipo di tempo. Ma sì, abbiamo parlato di ciò che viene detto e di quello che è stato girato, e ovviamente della connessione con le storie che verranno".

Kang ha spiegato che il piano di riportare Rick e Michonne nella serie era nella sua testa fin dall'inizio: "Sin da quando abbiamo iniziato a parlare della fine della serie, ho detto alla rete e ai produttori 'Sento davvero nel profondo del mio cuore che lo show non sarà del tutto completo senza il ritorno di Rick e Michonne. So che ci sono tutte queste implicazioni di cui non ho il controllo totale. Ma sto dicendo che questa è la versione ideale'". Ottenerla ha richiesto molto lavoro. "Da lì, è stato un processo molto, molto, molto lungo per far funzionare tutto. Perché c'erano tutti questi pezzi in movimento nell'universo", ha rivelato Kang. "Ci sono voluti molto tempo e molte conversazioni e c'erano aspetti commerciali che dovevano essere risolti".

"Onestamente, credo che parte del materiale provenga da alcuni suggerimenti e idee di Norman", ha riconosciuto Nicotero. "Perché c'è stato un momento in cui Norman aveva parlato di quanto sarebbe stato bello per Rick e Daryl riunirsi in qualche modo. E ho pensato: 'È davvero una grande idea. Lo vedrei volentieri'. È stato un anno e mezzo fa. E poi è iniziata la conversazione". Kang ha aggiunto che per Lincoln e Gurira "era molto importante non sentirsi come se stessero oscurando ciò che il cast attuale stava facendo". Come ha spiegato Nicotero, "non volevamo che interrompesse la storia che era stata raccontata nell'ultima metà della stagione. Perché non aveva senso che Rick si presentasse e salvasse la situazione. Avrebbe limitato alcuni degli altri personaggi. Così, per diverso tempo, siamo andati avanti e indietro sul fatto che sarebbe successo, o forse no, se Danai sarebbe stata disponibile".

Poiché Gimple è lo showrunner della prossima serie di Rick e Michonne, ha preso l'iniziativa di scrivere le loro scene. "Per parlare di loro, dovevamo mostrarli nelle circostanze in cui si trovano", ha detto. "Ed è stato davvero come: non ha importanza dove si trovino, in quali situazioni, se siano vivi o morti; sono legati per sempre dal tempo che hanno trascorso l'uno con l'altra. Che fanno parte di una famiglia indissolubile. E quella è in qualche modo una lunga vita, qualcosa che tematicamente abbiamo invocato per tutta la serie e anche in momenti precedenti a questo finale. È da questo che siamo partiti". Kang ha concluso: "Abbiamo pensato che l'unico modo per integrarlo, se non facendoli arrivare alle porte del Commonwealth o di Alexandria, fosse di concentrarsi maggiormente sul modo in cui sono connessi emotivamente attraverso l'idea del 'Siamo quelli che vivono'. Ed è così che è successo tutto".

Cosa sappiamo di nuovo?

Uno degli aspetti più intriganti delle scene con Rick e Michonne è il fatto che quest'ultima indossi un completo che la fa sembrare una guerriera, un incrocio tra un samurai e un supereroe. L'armatura include un cappuccio e una sorta di maschera. Parlando di questo, di come e dove Michonne l'abbia trovata, Gimple, che la definisce un "classico del guardaroba di The Walking Dead", ha promesso che "c'è una storia dietro che sarà raccontata". E riferendosi all'abbigliamento molto più di fortuna di Rick, ha aggiunto: "Rick si trova in circostanze molto diverse, e non solo geograficamente. Ovviamente, stanno succedendo molte cose, e quell'armatura indossata da lei fa parte di una grande storia che la riguarda".

La sequenza termina con Michonne che, muovendosi a cavallo, si dirige verso quella che sembra la più grande orda di vaganti che si sia mai vista nella serie e Rick in piedi davanti allo skyline di una città in rovina. Gimple non ha voluto precisare di quale città si tratta, ma ha condiviso alcuni indizi: "Avete visto quell'elicottero nero. Sappiamo che l'elicottero è della CRM, e possiamo capirlo anche da quella giacca. Perciò riflettete su questo, sul fatto che la città potrebbe avere a che fare con la Repubblica Civica".

E sul fatto che Rick sembri sorridere nel suo ultimo primo piano? "Rick ha ancora un po' di spirito combattivo in lui. Non è ancora sopraffatto, è provocatorio. Anche Michonne lo è. Queste persone traggono forza da questo amore che hanno creato dal nulla, così come dalla tragedia e dalla perdita", ha detto Gimple. "Così, benché sia completamente nei guai in quel momento, sorride, perché ha ancora un po' di spirito combattivo in lui, e non ha ancora abbassato la testa. E la cosa che lo porta a farlo è la stessa che dà a Michonne la forza di entrare in quel branco di vaganti e che dà a Judith la forza di guardare a quel futuro e dire: 'Noi siamo quelli che vivono'".