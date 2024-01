Perché in Mare Fuori è sempre estate? Ne abbiamo parlato con Massimiliano Caiazzo, Maria Esposito e Ivan Silvestrini

Speciali Serie TV

Abbiamo scambiato quattro chiacchiere con i protagonisti di Mare Fuori 4 Massimiliano Caiazzo (Carmine) e Maria Esposito (Rosa Ricci) e con il regista Ivan Silvestrini e, tra le altre cose, abbiamo parlato con loro di una questione sollevata dai fan: all'IPM le stagioni non passano? La nostra video intervista.

Gli anni solari passano ma i protagonisti di Mare Fuori, che sta per tornare con i primi 6 episodi della quarta stagione su RaiPlay il prossimo 1° febbraio e poi dal 14 febbraio in chiaro su Rai 2 (per un totale di 12 episodi), vivono in un'estate perenne. Lo avete notato? Il tempo, in effetti, scorre in modo singolare nella serie prodotta da Picomedia di Roberto Sessa. E, nei mesi scorsi, il regista Ivan Silvestrini è stato inondato da richieste di delucidazioni da parte dei fan che non capivano quanto tempo effettivamente fosse trascorso tra una stagione e l'altra. Soprattutto si chiedevano perché, anno dopo anno, nella serie ci fosse sempre un sole cocente e le stagioni non passassero. La risposta più profana e terra terra, naturalmente, è perché per esigenze produttive la serie viene sempre girata in estate, di solito da maggio a ottobre. Ma abbiamo deciso di rivolgere questa domanda proprio al regista e abbiamo scoperto che, se la si vuol vedere da un altro punto di vista, ambientare le storie dei ragazzi dell'immaginario IPM di Napoli in estate consente di creare un mondo per certi aspetti molto più poetico. Ci hanno detto la loro anche Massimiliano Caiazzo e Maria Esposito (Carmine e Rosa), i Romeo e Giulietta di Mare Fuori che in questa stagione saranno alle prese inevitabilmente con grandi cambiamenti. Cosa dobbiamo aspettarci? Scoprite tutto guardando qui sotto la nostra video intervista esclusiva.





Mare Fuori, da un'idea originale di Cristiana Farina, sceneggiatrice insieme a Maurizio Careddu, torna con i primi 6 episodi della stagione 4 dal 1° febbraio su RaiPlay. Il 14 febbraio arriva in chiaro su Rai 2 e lo stesso giorno su RaiPlay saranno disponibili i restanti 6 episodi della quarta stagione, quindi l'intero box set. Una coproduzione Rai Fiction e Picomedia, la serie anche in questa stagione è diretta da Ivan Silvestrini.