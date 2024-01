Mare Fuori 4, il successo dà alla testa? Lo abbiamo chiesto ai giovani protagonisti in questa video intervista

Speciali Serie TV

Il 1° febbraio saranno disponibili su RaiPlay i primi 6 episodi della quarta, attesissima, stagione di Mare Fuori: con Antonio D'Aquino (Milos), Clotilde Esposito (Silvia), Giovanna Sannino (Carmela) e la new entry Luca Varone (Angelo) abbiamo parlato dell'improvvisa notorietà che hanno guadagnato grazie alla serie e del loro rapporto con i fan.

Seguiti sui social da migliaia di follower, acclamati sul tappeto rosso dell'ultima edizione della Festa del Cinema di Roma come delle vere star e ormai presi a modello da un'intera generazione che potremmo chiamare proprio la generazione Mare Fuori, per quanto seguita e influente è diventata la serie prodotta da Picomedia di Roberto Sessa e in onda su Rai 2. In attesa della quarta stagione - che arriverà con i primi 6 episodi su RaiPlay il prossimo 1° febbraio e poi dal 14 febbraio in chiaro su Rai 2 (per un totale di 12 episodi) - abbiamo parlato del successo di questa serie fenomeno con alcuni dei protagonisti. In particolare, nell'intervista video che vedete qui sotto, abbiamo chiesto a Antonio D'Aquino (Milos), Clotilde Esposito (Silvia) e a Giovanna Sannino (Carmela) come stanno vivendo la popolarità derivante dalla serie e come gestiscono i fan talvolta insistenti. La new entry Luca Varone, che in questa quarta stagione interpreta il misterioso personaggio di Angelo, ci ha svelato invece come si sta preparando al successo che inevitabilmente arriverà. Cosa dobbiamo aspettarci da questo quarto capitolo? I protagonisti hanno provato a descrivere la quarta stagione in una parola, e non è facile. Scoprite cosa ci hanno detto.





Mare Fuori, da un'idea originale di Cristiana Farina, sceneggiatrice insieme a Maurizio Careddu, torna con i primi 6 episodi della stagione 4 dal 1° febbraio su RaiPlay. Il 14 febbraio arriva in chiaro su Rai 2 e lo stesso giorno su RaiPlay saranno disponibili i restanti 6 episodi della quarta stagione, quindi l'intero box set. Una coproduzione Rai Fiction e Picomedia, la serie anche in questa stagione è diretta da Ivan Silvestrini.