House of the Dragon, parola ai Neri: La stagione 2 "è un vortice di caos, vendetta, follia e segni inquietanti"

La serie fantasy di successo tornerà su Sky e in streaming su NOW con gli 8 episodi della nuova stagione questo lunedì, 17 giugno. Su ComingSoon.it Serie TV l'intervista in due parti ai Verdi e ai Neri.

La seconda stagione di House of the Dragon è sempre più vicina! In attesa dell'appuntamento di lunedì 17 giugno con il primo dei nuovi otto episodi, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW in contemporanea con gli Stati Uniti, vi proponiamo la seconda parte della nostra lunga intervista al co-ideatore della serie fantasy Ryan J. Condal e al cast principale, concentrandosi questa volta sui membri del "Team Neri", la fazione di Casa Targaryen che appoggia la Regina Rhaenyra Targaryen, che insieme al "Team Verdi", sostenitori invece di Re Aegon II Targaryen, considerato dalla prima un usurpatore del trono in quanto primogenita del defunto Viserys I Targaryen, abbiamo incontrato a New York. Se vi siete persi la prima parte, qui potrete recuperare le risposte di Condal e dei protagonisti su cosa dobbiamo aspettarci dai Verdi in questa nuova stagione. Qui di seguito, invece, troverete le risposte del "Team Neri".

La stagione 2 di House of the Dragon: Parola ai Neri

Come avete scelto la struttura narrativa della nuova stagione? È stato più facile o più difficile senza i salti temporali e i flashback?

Ryan J. Condal: È stata una grande sfida strutturare la stagione 1 proprio per questo motivo. Come si fa a coprire 20 anni di storia in 10 episodi di una serie tv nuova di zecca e pretendere che tutti la seguano? Gli strumenti tradizionali su cui ci basiamo come narratori, come il cliffhanger alla fine dell'episodio 2 e la ripresa nell'episodio 3, potevano essere efficaci. Ma poiché le storie si svolgevano su piani temporali diversi, era più difficile fare affidamento su questo. Quindi queste storie dovevano essere in un certo senso complete, delineate. La seconda stagione è una narrazione seriale tradizionale, si passa da un episodio all'altro. Ed è emozionante perché è un modo per mantenere lo slancio e creare emozioni. Ci sono state sicuramente delle sfide nella seconda stagione, ma credo che la prima sia stata un labirinto narrativo particolare, non so se potremmo rifarlo.

Può dirci qualcosa dell’utilizzo di costumi, acconciature e oggetti di scena così specifici per plasmare i personaggi non solo fisicamente, ma anche psicologicamente ed emotivamente?

Harry Collett (interprete di Jacaerys Velaryon): Questa stagione è davvero più grande e migliore. Il modo in cui sono stati realizzati i costumi, soprattutto quest'anno, è stato così coinvolgente. Non appena ho indossato il costume, mi sono guardato allo specchio e ho pensato: "Accidenti, ora sono Jacaerys", ho subito capito il punto di vista del personaggio. Soprattutto il mantello di Grande Inverno è stato molto, molto bello. Mi è sembrato davvero surreale. Gli oggetti di scena sono così dettagliati, ci sono pergamene che si possono prendere in qualsiasi stanza e che sono scritte in Valyriano o qualcosa del genere. È incredibilmente dettagliato. Piccole cose come queste, quando arrivi sul set, ti aiutano a entrare nel personaggio, lo rendono molto più facile.

Qual è la parte più complessa dell'adattamento di una storia così ampia?

Ryan J. Condal: Non c'è nulla di unico in questa serie rispetto ad altre che hanno più punti di vista. È solo che ci sono così tanti personaggi meravigliosi nello show, tutti con le loro storie multidimensionali. È il modo in cui si mantiene la narrazione avvincente, si raccontano le storie dei personaggi all'interno e ci si focalizza su ognuno di loro in un modo che sembri profondamente ricco e realizzato, facendoli incrociare e interagire l'uno con l'altro, a volte anche quando non si stanno letteralmente incrociando e interagendo. Una cosa di cui sono particolarmente orgoglioso in questa stagione, che abbiamo trovato nel processo di post-produzione, è che, come tutti sanno, Alicent e Rhaenyra - anche se hanno trascorso gran parte della prima stagione insieme - ora sono separate, sono letteralmente su isole diverse e non interagiscono tra loro. Ma nel montaggio abbiamo trovato il modo di collegare questi personaggi. Se si vede Alicent che sta vivendo un momento particolarmente profondo ed emotivo e si passa a Rhaenyra, c'è una sorta di connessione cinematografica.

Com'è stato interpretare il suo personaggio per un'intera stagione? Guardare la versione più giovane di Rhaenyra l'ha aiutata in qualche modo per la seconda stagione?

Emma D'Arcy: Mi piace essere una professionista abbastanza coscienziosa, capire meglio la descrizione del ruolo affinché si adatti davvero alla mia coscienza. Gran parte del lavoro di un attore consiste nel riempire il tempo non visto. In questo caso, invece, ho potuto semplicemente guardarlo. È molto bello, molto insolito avere una radice del personaggio che si può letteralmente guardare e a cui si può tornare. Non avevo mai condiviso il personaggio con un altro attore di età diversa. Offre un ottimo lavoro di fisicizzazione e di esteriorizzazione del se stesso. Strutturalmente questo è stato immaginato in modo meraviglioso. Si può vedere l'io più giovane dall'esterno e vedere la divisione nel tempo, la diversa maturità.

A differenza delle Cronache del ghiaccio e del fuoco, Fuoco e Sangue è un libro unico. Quindi si può scoprire come finiscono i percorsi dei vari personaggi. Ha dato un'occhiata al romanzo o è più utile per lei come interprete non guardare avanti?

Steve Toussaint (Lord Corlys Velaryon): Ci hanno dato il libro, ma ho scelto di non leggerlo affatto perché sono due media diversi. Succede che leggi il libro e dici: "Oh mio Dio, il mio personaggio fa questo, è fantastico!". E poi Ryan dice: "No, non lo farà". Non volevo innamorarmi di quello che c'era sulla pagina. Ogni tanto i fan me lo dicono e io rispondo: "Beh, questo non garantisce nulla". Non sempre ci atteniamo al libro. Ho pensato che fosse meglio interpretare quello che c'era nella sceneggiatura.

In che modo la perdita del fratello ha influenzato Daemon nella seconda stagione?

Matt Smith: Ha perso tutto. Emma ha detto una volta che il lutto è il grande catalizzatore della stagione, per molti versi. Tutto è incentrato sulla morte del fratello. Ogni singola azione è legata a lui. Questo ci permette di scoprire una versione di Daemon un po' più esposta e onesta, perché soffre ma non sa nemmeno come comunicarlo.

Quando ha ricevuto i copioni per la seconda stagione, c'erano cose che era entusiasta di esplorare o scoprire sui personaggi a livello emotivo?

Harry Collett: Ero entusiasta di avere un momento madre-figlio con Rhaenyra. Nella prima stagione non abbiamo avuto modo di vederli vivere momenti del genere. Vederli entrare in sintonia sul copione e poi sullo schermo è stato davvero bello perché è molto reale. Quando alla fine si sono buttati l'una nelle braccia dell'altro, ho pensato che fosse una scena realmente intensa.

Ryan J. Condal: L'avete interpretato in modo meraviglioso. Abbiamo discusso a lungo se volevamo che Jace parlasse in quella scena o se volevamo recitarla in silenzio. Io ho insistito perché mi sembrava bello vederlo arrivare e cercare di avere questo rapporto molto professionale e poi crollare nel bel mezzo della scena. La guardo e mi colpisce ancora.

Lei interpreta un personaggio che non palra molto, eppure esercita un potere così grande su tutti. Come ha deciso di lavorare su questo aspetto?

Emma D'Arcy: Mi interessava esplorare una donna che non si aspettasse di trovarsi in questa posizione. Ha una personalità costruita in modo marginale in questa famiglia profondamente privilegiata. Ha molta libertà perché non ci si aspetta che si assuma delle responsabilità. Non ci si aspetta che diventi una persona di potere. Mi interessava la totale dissoluzione di sé che si verifica quando ti viene detto all'improvviso che adesso tocca a te comandare. Essere improvvisamente al centro quando tutta la tua forza deriva dall'essere nell’ombra. Volevo vedere come ci si sente a guardare una persona che cerca di assumere il potere e a vedere come questo viene recepito dalle persone che la circondano. Nella seconda stagione è stanca dell'approccio più morbido, delle zone grigie. Abbraccia il desiderio di fare qualcosa, di scegliere un percorso che richiede anche manipolazione o attenta persuasione.

In che modo la seconda stagione ha reso diverso l'approccio al suo personaggio?

Matt Smith: Si vedono molte cose accadere a Daemon in un tempo piuttosto breve. È un vortice di caos, vendetta, follia e segni inquietanti, tutti uniti insieme. Questo mi ha permesso una buona dose di libertà creativa, un percorso allo sbaraglio.

Come si sviluppa il rapporto tra Daemon e Rhaenyra ora che Viserys è morto?

Emma D'Arcy: Il fatto che non riescano a comunicare si rivela un ostacolo. È il processo del lutto. Non so se uno dei due possa trovare conforto nell'altro, non credo che possano condividerlo. Non credo che Daemon possa condividere l'esperienza della perdita del fratello.

Matt Smith: Sono d'accordo. Non possono liberarsi da quest'ombra. Il modo in cui è morto è stato così orrendo e loro erano proprio lì accanto a lui. C'è questo elefante nella stanza a cui fanno continuamente riferimento e che usano come arma l'uno contro l'altra. Credo che tra i due ci sia un amore molto profondo, che viene messo alla prova perché lui si sente non accettato da lei e reagisce come Daemon.

E invece, come è stato lo sviluppo del suo ruolo?

Steve Toussaint: Per Corlys ci sono solo due posti in cui è completamente a suo agio, in cui è se stesso. Uno è in mare e l'altro è quando si trova solo con sua moglie. In queste due situazioni è completamente onesto. Nella seconda stagione deve confrontarsi con il suo passato, affrontare le azioni che ha compiuto. E questo mette a dura prova il suo rapporto sacro. Credo che per la prima volta si renda conto che potrebbe perdere questa cosa preziosa, sua moglie. È stato un viaggio interessante.

Daemon è un personaggio incredibilmente complesso. C'è un aspetto particolare della sua personalità che ti piace approfondire?

Matt Smith: Daemon danza al ritmo del suo stesso tamburo. La sua bussola morale è la sua, e questo lo ammiro. Apprezzo la sua convinzione nei confronti dei suoi errori e delle sue azioni. Nel bene e nel male, le compie comunque, perché è un tipo che guarda avanti. Mi piace sentire questo spirito di caos e spavalderia, è come camminare su un filo di cristallo. Mi piace la corda tesa che ha definito per se stesso.

Foto: Per gentile concessione di HBO.