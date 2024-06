La stagione 2 di House of the Dragon, parola ai Verdi: Siamo a "un punto di non ritorno"

Speciali Serie TV

L'appuntamento con i nuovi episodi della serie fantasy è fissato per lunedì 17 giugno su Sky e in streaming su NOW. Su ComingSoon.it Serie TV l'intervista in due parti ai Verdi e ai Neri.

L'appuntamento più atteso dell'estate per gli appassionati di Serie TV sta arrivando! La seconda stagione della serie fantasy House of the Dragon, spin-off prequel del successo Il Trono di Spade, debutterà lunedì prossimo, 17 giugno, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW in contemporanea con gli Stati Uniti. Avevamo lasciato i Verdi e i Neri, ovvero le due fazioni della Casa Targaryen che sostengono rispettivamente Re Aegon II Targaryen e la Regina Rhaenyra Targaryen, a un punto di rottura definitivo dopo la morte del Principe Lucerys, secondogenito di Rhaenyra, e del suo drago, Arrax, per colpa del fratello del re, il Principe Aemond, e del suo Vhagar. Ora una guerra è inevitabile. E stiamo parlando di quella sanguinosa guerra segnata dalla cosiddetta Danza dei Draghi che ha portato alla rovinosa caduta e alla fine del dominio dei Targaryen. A New York abbiamo incontrato il co-ideatore Ryan J. Condal e il cast principale opportunamente diviso in "Team Verdi" e "Team Neri". Ecco cosa hanno rivelato della nuova stagione di House of the Dragon.

La staigone 2 di House of the Dragon: Parola ai Verdi

Nella prima stagione di House of the Dragon l'epica dello show si è costantemente ampliata. In che modo questo ha posto le basi per le dimensioni della seconda?

Ryan J. Condal: Quando abbiamo iniziato a lavorare alla stagione 1, cinque anni fa, sapevamo già che volevamo concluderla con quel momento culminante; ci sembrava fosse il climax che catalizzava tutto il resto. La vera domanda era come costruire quella tensione e fare in modo che non fosse solo un momento di spettacolo e di shock, ma qualcosa di veramente radicato nelle dinamiche dei personaggi che avevamo instaurato da molti anni, da quando Rhaenyra e Alicent erano bambine. Sapevamo che se quel momento avesse avuto l'impatto che penso abbia avuto, saremmo partiti alla grande. A quel punto, le persone sarebbero state coinvolte e penso che ora siamo a questo punto. La seconda stagione riprende un paio di giorni dopo e va dritta verso la prossima terribile tragedia.

A proposito di tragedie, alla fine della prima stagione ci sono state perdite enormi in termini di personaggi. Come ha influenzato il modo in cui ha scritto questa stagione?

Ryan J. Condal: È un punto di non ritorno. Ci sono due fazioni che condividono un sacco di storia comune e si odiano, la situazione non fa che peggiorare man mano che le tragedie si accumulano. L'uccisione di Luke da parte di Vhagar è il grande cambiamento nel modo in cui le cose vengono viste, qual è allora il contraccolpo? Qual è la contro-risposta a questo? Volevamo impostare tutte queste nozioni in modo che si conoscessero tutti i personaggi e si capisse da dove vengono, cosa li rende deboli o forti, cosa vogliono o cosa amano, per poi gettarli nella mischia e vedere come reagiscono.

In fin dei conti, tutto ruota intorno alle relazioni tra i personaggi. Come si fa a creare un equilibrio tra uno show più grande e le emozioni umane?

Ryan J. Condal: Questo è il trucco del mestiere. È la televisione, stiamo cercando di raccontare grandi storie che spesso riguardano i conflitti umani. Le cose di cui vado più fiero nello show sono spesso due personaggi in una stanza in conflitto tra loro. Se si tratta di uno show di 8 episodi, che equivalgono a circa 9 ore di televisione, non si può riempire tutto con draghi che combattono. È necessario avere questo tipo di storie sul palcoscenico. Credo che le cose che più interessano alla gente siano i rapporti tra i personaggi. Così, quando arriva lo spettacolo, se hai fatto bene il tuo lavoro, ti preoccupi dei personaggi coinvolti in esso ed è per questo che ne trai un'esperienza emotiva.

Pensa che gli eventi della seconda stagione potrebbero far cambiare squadra ai personaggi?

Tom Glynn-Carney (interprete dei Aegon II Targaryen): Sono sicuro che tutti noi abbiamo dei dubbi. Si spera che la narrazione sia ancora malleabile e che i personaggi possano interagire e cambiare. L'idea è che si possa guardare un episodio e parteggiare per gli Hightower e poi guardare un altro episodio e capire invece i Targaryen. Questa è l'eccitazione, l'imprevedibilità dello show.

Può dirci qualcosa della crescita di Alicent attraverso la comprensione del potere che possiede e di come lo manipola, anche se molte persone la vedono debole? Quanto è stato divertente rappresentarla?

Olivia Cooke: È difficile, perché non la vedo così cattiva. Penso che spesso abbia ragione. Deve manipolare per far capire il suo punto di vista, per allontanare questi uomini dal caos e dall'implosione. Nella prima stagione l'abbiamo vista come una ragazza ingenua, ma l'indottrinamento del padre si è imposto; in un certo senso è diventata una mini-Otto Hightower. E all'inizio della seconda stagione è la più potente, suo figlio siede sul Trono di Spade. Anche se adesso vede i suoi due figli adulti che iniziano a respingerla sempre di più.

George R.R. Martin è stato coinvolto nella seconda stagione?

Ryan J. Condal: Ha scritto il libro, quindi in questo senso è sempre con noi. È molto impegnato a lavorare a questo enorme universo. Vogliono fare molte altre serie su questo mondo. È al corrente di ciò che sta accadendo, mi tengo in contatto con lui. Ma ora che siamo partiti con la serie e che abbiamo fatto un buon lavoro per rendere il romanzo in forma drammatica, stiamo operando da soli, in modo positivo. Ma George è sempre presente sullo sfondo di House of the Dragon.

Di tutti gli show a cui ha lavorato in precedenza, qual è stata l'esperienza più utile per poi realizzare House of the Dragon?

Ryan J. Condal: Probabilmente la serie precedente, perché all'inizio della mia carriera ho scritto molti film. È un bel lavoro, ma si tende a scrivere le sceneggiature dei lungometraggi e poi consegnarle, dipende dalle produzioni se realizzarle o meno. Non tendono a coinvolgere molto lo scrittore nella produzione. Credo che il miglior apprendistato per fare televisione sia fare televisione. Il mio primo show è stato Colony, realizzato con Carlton Cuse. È stato essenzialmente il mio addestramento. Era una serie più piccola, ma i problemi sono essenzialmente gli stessi, grandi o piccoli che siano.

In che modo la seconda stagione è stata diversa dalla prima?

Fabien Frankel (Criston Cole): I nuovi attori che sono arrivati sono così talentuosi, anche se ci manca molto Paddy e gli attori che abbiamo perso, Bill Paterson e altri. Questi nuovi ragazzi sono arrivati e sono stati un'aggiunta molto gradita. E non vedo l'ora che tutti vedano quello che hanno fatto.

Ewan Mitchell (Principe Aemond Targaryen): È stato uno dei vantaggi di entrare in corsa nella stagione 1. È stato come entrare a far parte di una famiglia che aveva già fatto il suo rodaggio. È stato come entrare in una famiglia che esisteva già. Non c'erano i nervi a fior di pelle e la tensione dei primi giorni.

Dopo una prima stagione così ben accolta, quanta ansia o paura c'è nel voler non solo ricreare la magia, ma anche trovare nuovi modi per elevare la storia?

Matthew Needham (Lord Larys Strong): C'è molta pressione. Non vogliamo deludere nessuno. Tutti, in ogni reparto, stanno lavorando sodo per renderlo il migliore possibile, perché non vogliamo deludere nessuno. Non vediamo l'ora che tutti voi lo guardiate.

Ryan J. Condal: La mia ansia nella prima stagione era se qualcuno avrebbe guardato lo show, perché stavamo dando seguito alla serie tv di maggior successo di tutti i tempi. Come si fa? Non lo fai. Si cerca solo di fare qualcosa di buono che stia in piedi da solo. Questa è stata la sfida della stagione 1, quindi i nervi sono meno tesi nella stagione 2, anche se dobbiamo superare noi stessi, perché questa è l'aspettativa che ci viene posta.

Perché, secondo lei, dopo tanti anni, o addirittura decenni, queste storie affascinano così tanto il pubblico?

Ryan J. Condal: Sono storie e personaggi incredibilmente ben realizzati. Questo mondo è così strutturato e ben realizzato che sembra reale. Fuoco e Sangue, che è un falso libro di storia - parole di George, non mie - è incredibilmente coinvolgente perché è così strutturato. Non è un segreto, ma questa storia in particolare, si basa su un conflitto famoso e molto sanguinoso avvenuto nella storia medievale inglese. Questi piccoli punti di contatto con la storia la fanno sentire reale rispetto a un mondo completamente fantastico e inventato. Per molti aspetti sembra che sia successo davvero.

Ewan Mitchell: La prima stagione è stata girata per un lungo periodo di tempo durante le circostanze che tutto il mondo ha vissuto. Con la pandemia è piombato su di noi un grande senso di insicurezza. È fantastico che HBO sia riuscita a restituire al pubblico un mondo che conosceva. Invece di essere circondati da questo mondo sconosciuto, si sa che un Targaryen sarà un Targaryen; si sa che un Baratheon sarà un Baratheon. Questa familiarità in tempi incerti era qualcosa a cui il nostro pubblico poteva aggrapparsi.

In passato ha affermato che il suo personaggio ha un lato oscuro. Pensa che questa stagione lo riveli?

Fabien Frankel: Non ricordo chi fosse, qualcuno mi ha detto alla fine dell'anno scorso: "Spero che tu sia pronto a essere il personaggio più odiato della televisione2. Quindi vedremo.

Ryan J. Condal: Cole è un personaggio che mi ha sempre affascinato perché è raro in questo mondo, è un uomo che si è fatto da solo. È arrivato dove è arrivato grazie ai suoi talenti e non grazie a chi era figlio o dove era nato. L'ha accettato e porta questo mantello bianco come se fosse una catena al collo. Ne è orgoglioso, ma per lui è anche un fardello. Qualunque cosa si pensi di Cole, è un personaggio profondamente interessante in questo senso. Ora che siamo passati dal tempo di pace al tempo di guerra, è sottoposto a una pressione molto interessante. Mi piace la direzione che ha preso la serie e quello che Fabien ha fatto con questo ruolo.

Aegon era riluttante al suo nuovo ruolo di comando, in un certo senso stava ancora cercando la sua strada. Come è stato interpretare il suo percorso?

Tom Glynn-Carney: È stato emozionante lavorare con Aegon mentre lui si sviluppava. Per me era importante trovare un punto d'incontro col personaggio. Lo vediamo all'inizio della seconda stagione con una marcia in più, cammina cinque centimetri più in alto del solito. Si è calato in questi panni regali con entusiasmo. Abbiamo visto un piccolo cambiamento in lui alla fine della stagione 1. Il ragazzo è pieno di insicurezze, vulnerabilità e tutto ciò che rende una persona fragile. Vedremo quanto resisterà.

Anche Aemond ha avuto molte insicurezze. È una persona che ha sempre lottato per trovare il suo posto anche all'interno della sua famiglia. Come pensa che questo lo influenzerà nella seconda stagione?

Ewan Mitchell: È stato l'unico bambino della famiglia a cui non è stato regalato un uovo di drago. C'è questa dinamica per cui, quando una persona cresce, cresce anche il suo cucciolo, e sono molto simili l'uno all'altro. Aemond non ha ricevuto un uovo ed è stato vittima di bullismo perché diverso. Vhagar è il drago più vecchio, più cattivo e più duro del mondo conosciuto, è così enorme che non può rientrare nei confini delle mura di un castello, per questo è simile a Aemond. Neanche lui riesce a stare da nessuna parte. E così sono in grado di identificarsi l'uno con l'altro. L'idea di affrontare le avversità, per un ragazzo che si confronta con questo colosso, è un enorme segno di coraggio. Nella seconda stagione vedremo questa dinamica continuare e sarà spaventosa.

Quali sono state le nuove sfide che ha dovuto affrontare per dare vita all'arco del suo personaggio nella nuova stagione?

Olivia Cooke: Cosa fare con il proprio volto quando si rappresentano diversi tipi di dolore e di trauma, come interpretare questi diversi livelli di tristezza.

Ryan J. Condal: Penso che tu stia sottovalutando le tue abilità. Alicent è costretta a fare i conti con il fatto che la cosa per cui è stata preparata dal padre fin dall'età di 14 anni, cioè elevare la grandezza della propria casa, è stata ottenuta. Ora ha avuto un figlio che è re. E così facendo ha diminuito il suo potere, perché nel momento in cui Aegon indossa la corona, il potere di Alicent si riduce perché non è più la regina dei Sette Regni. Probabilmente non si è resa conto di quanto questo sia un cambio di potere. In questa nuova stagione, molto di ciò che Alicent sperimenta è fare i conti con questo: ciò che le è stato fatto fare per tutta la vita, l'ha portato a termine, me le è ricaduto addosso e deve capire cosa significa.

Olivia Cooke: Sì, in un certo senso è come se fosse stata costretta a un pensionamento anticipato.

Ryan J. Condal: Olivia è brillante. Gli archi di Alicent e Rhaenys prendono direzioni molto diverse quest'anno. È stato un compito arduo quello che le abbiamo affidato, ma ha fatto un ottimo lavoro e sono molto, molto orgoglioso di come lo ha svolto.

La seconda parte dell'intervista, dedicata ai Neri e ai loro interpreti, sarà disponibile su ComingSoon.it Serie TV domani. Tornate a trovarci!

Foto: Per gentile concessione di HBO.