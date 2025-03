Grey's Anatomy compie 20 anni: 10 momenti cult che ci hanno lasciato senza fiato

Speciali Serie TV

Il medical drama creato da Shonda Rhimes festeggia un anniversario importante: riviviamo le scene che ci hanno fatto piangere, sorridere e sognare in 20 anni di Grey's Anatomy.

Il 27 marzo 2005 debuttava su ABC, negli Stati Uniti, Grey's Anatomy, una serie che per molti ormai non ha certo bisogno di presentazioni. Negli anni, la sottoscritta si è autodiagnosticata (fortunatamente avendo torto) almeno quattro malattie citando Meredith Grey e, arrivata una volta in pronto soccorso dopo una serata di festeggiamenti post laurea finita con un'accidentale botta in testa, ha preteso di essere visitata da un chirurgo perché "so come vanno queste cose, io guardo Grey's Anatomy". Ma questa è un'altra storia. Tornando alla serie, partiamo dal principio: creata dalla geniale Shonda Rhimes, una delle menti che ha rivoluzionato il modo di fare televisione negli Stati Uniti (e non solo), Grey's Anatomy ha riscritto le regole del medical drama quando sembrava che nessun'altra serie potesse competere con E.R. - Medici in prima linea. Ma se E.R. ha gettato le fondamenta, Grey's Anatomy ha costruito il palazzo creando la ricetta della serie medical perfetta per il pubblico generalista: dramma, romanticismo e colpi di scena impossibili da dimenticare.

Da quel primo episodio in cui abbiamo conosciuto cinque specializzandi di chirurgia un po' sprovveduti, siamo stati catapultati nell'universo del Seattle Grace, probabilmente l'ospedale più noto (e incidentato) del piccolo schermo. Quelle corsie hanno visto nascere storie d'amore e ospitato tragedie inaspettate e momenti da brivido che ci tengono incollati allo schermo da vent'anni. E mentre la serie è ancora in onda tra alti e bassi con la sua ventunesima stagione, disponibile in Italia su Disney+, possiamo dire che la magia continua (un altro aneddoto personale, giuro l'ultimo: dico sempre a tutti i miei amici di venirmi a raccontare il finale di Grey's Anatomy sulla tomba, perché di questo passo arriverà a 100 stagioni. Adesso l'ho messo per iscritto, consideratelo il mio testamento spirituale. Ecco).

Grey's Anatomy 21: 21: Il Trailer Ufficiale della nuova stagione 2024 - HD

In questi 20 anni, Grey's Anatomy ci ha fatto vivere di tutto: esplosioni, incidenti aerei, e addirittura attacchi hacker, ma anche momenti di puro dramma umano che ci hanno spezzato il cuore. A volte ci siamo arrabbiati con Shonda Rhimes per gli addii che non riuscivamo a perdonarle (sì, parliamo proprio di Derek Shepherd!), altre volte ci ha fatto sorridere e sognare una storia d'amore da favola (o almeno un dottor Bollore in corsia). E così, per celebrare questo importante anniversario, abbiamo scelto 10 momenti cult che hanno segnato la storia di Grey's Anatomy. Naturalmente non potevamo includere tutto, ma questi memorabili momenti (o interi episodi) sono quelli che, a nostro parere, metteranno d'accordo quasi tutti i fan. In ordine cronologico.

Grey's Anatomy: 10 momenti cult che tutti ricordiamo

1. L'arrivo di Addison – Stagione 1, Episodio 9: "Segreti"

L'arrivo di Addison Montgomery (Kate Walsh) è sicuramente il primo colpo di scena che ci ha fatto capire di che pasta fosse fatta questa serie, nonché uno dei momenti che ha segnato un punto di svolta nelle relazioni della serie. La stilosa ginecologa fa il suo ingresso trionfale al Seattle Grace presentandosi a Meredith come la moglie di Derek Shepherd, con cui lei ha una relazione. Ed è subito shock.

2. La celebre frase "Prendi me, scegli me, ama me" – Stagione 2, Episodio 5: "Il potere del dolore"

Questa scena è diventata una delle più iconiche della serie. Meredith, con un atto di vulnerabilità, fa questo discorso memorabile in un momento di disperazione, chiedendo a Derek (Patrick Dempsey) di amarla. Una curiosità: Ellen Pompeo, l'interprete di Meredith, ultimamente ha rivelato di essere stata inizialmente contraria a pronunciare queste parole e di essersi sentita a disagio. "Perché avrei dovuto implorare qualcuno?", ha detto. Shonda Rhimes, però, ha insistito sull'importanza emotiva della scena. E la scelta narrativa si è dimostrata decisamente azzeccata.

3. La morte di Denny Duquette – Stagione 2, Episodio 27: "Ho perso il mio credo"

La morte di Denny Duquette (Jeffrey Dean Morgan) è uno dei momenti più strazianti di Grey's Anatomy. Dopo aver ricevuto un trapianto di cuore, Denny muore a causa di un ictus, lasciando Izzie (Katherine Heigl) devastata, mentre non riesce a lasciarlo andare. Quei momenti del finale della seconda stagione sono accompagnati dalla canzone Chasing Cars degli Snow Patrol, una scelta che ha contribuito a rendere la scena una delle più memorabili della serie.

4. La morte di George O'Malley – Stagione 5, Episodio 24: "Ora o mai più"

La morte di George (T.R. Knight), travolto da un autobus mentre cercava di salvare una donna, è stata una delle scene più scioccanti e tristi della serie. La rivelazione che il paziente che i medici stavano cercando di salvare fosse uno dei loro colleghi, con George sfigurato che fa capire la sua identità disegnando 007 (il suo soprannome) con i gesti, dobbiamo ancora digerirla. I fazzoletti ancora non si contano.

5. Il matrimonio con il post-it tra Meredith e Derek – Stagione 5, Episodio 24: "Ora o mai più"

Quando Meredith e Derek decidono di sposarsi con un semplice post-it, questa scena diventa uno degli atti d'amore più belli e inaspettati della serie. Nonostante le circostanze difficili, il post-it diventa il simbolo della loro connessione profonda e del loro impegno reciproco. Un matrimonio improvvisato, ma in perfetto stile Meredith e Derek.

6. L'episodio musicale – Stagione 7, Episodio 18: "Una canzone per rinascere"

L'episodio musicale di Grey's Anatomy o lo ami o lo odi. Noi, se lo mettiamo in questa lista, si è capito da che parte stiamo. Fu uno dei primi esperimenti in questo senso fatto da una serie generalista e, nel bene e nel male e tra un momento "cringe" e l'altro, è troppo trash per non essere cult. Durante l'episodio, per chi non lo ricordasse, i medici del Seattle Grace cantano durante un'emergenza, cioè mentre cercano di salvare la vita di Callie Torres dopo un grave incidente. In ogni caso, le canzoni non furono scelte a caso ma inserite nel contesto della trama e con delle performance diventate storia della tv (vedi The Story cantata da Sara Ramirez). Almeno finché in Italia non si decise si tradurle in stile classico Disney. Quello sì che fu imbarazzante.

7. Il tragico incidente aereo e la morte di Lexie e Mark – Stagione 8, Episodio 1: "Caduta libera"

L'incidente aereo che colpisce i medici del Seattle Grace cambia per sempre la vita dei protagonisti. La morte di Lexie Grey (Chyler Leigh) e la successiva tragica scomparsa di Mark Sloan (Eric Dane) sono state scelte narrativamente dure e strazianti, eppure con un senso. Shonda Rhimes aveva spiegato così la decisione di far morire i personaggi insieme: la morte di Lexie sarebbe stata troppo dolorosa per Mark, quindi ha scelto di farli morire entrambi, mantenendo il loro amore anche nella morte.

8. Cristina lascia il Seattle Grace – Stagione 10, Episodio 24: "Paura dell'ignoto"

Dopo dieci anni di battaglie, successi e fallimenti, Cristina Yang (Sandra Oh) decide di lasciare il Seattle Grace per una nuova opportunità in Svizzera. L'addio tra Cristina e Meredith è uno dei più toccanti della serie, con la frase "Tu sei il sole" che Cristina dice alla sua amica del cuore prima che le due si scatenino sulle note della canzone simbolo della loro amicizia, Where Does the Good Go del duo canadese Tegan and Sara.

9. L'addio di Alex Karev – Stagione 16, Episodio 16: "Lascia una luce accesa"

Il personaggio di Alex Karev (Justin Chambers) ha vissuto un'evoluzione straordinaria nel corso della serie e il suo addio ha lasciato tutti di stucco. In questo episodio si scopre che Alex ha scelto di ricominciare la sua vita con il suo primo amore, Izzie Stevens, con la quale aveva avuto senza saperlo due figli, Alexis e Eli. Un colpo di scena inatteso, reso ancora più difficile dalla sfida di doverlo gestire off-screen. Tuttavia le lettere con cui Alex dice addio all'amica Meredith e alla moglie Jo (Camilla Luddington) sono davvero un colpo al cuore e in pieno stile Grey's Anatomy.

10. Meredith e Derek si ritrovano in sogno sulla spiaggia - Stagione 17, Episodio 1: "Tutte le feste di domani"

​Nella diciassettesima stagione Meredith Grey, dopo aver contratto il COVID-19, cade in coma e si ritrova in un sogno ambientato su una spiaggia. In questo sogno incontra il suo defunto marito, Derek Shepherd (Patrick Dempsey tornato appositamente per l'occasione) e anche altri vecchi amici e colleghi a cui aveva dovuto dire addio prematuramente. Tutto ciò è avvenuto alla fine di un episodio intenso, in cui i dottori del Grey Sloan hanno dovuto far fronte alla pandemia da soli. Si è trattato di un piccolo regalo, come ha spiegato l'allora showrunner della serie Krista Vernoff, pensato per regalare un po' di evasione ai telespettatori, in un momento molto difficile a livello globale.

Quali sono i vostri ricordi più belli legati a Grey's Anatomy? Se avete amato la serie fin dall'inizio sicuramente avrete i vostri momenti preferiti. Il nostro articolo è solo uno spunto per riflettere sull'impronta indelebile che questa serie ha lasciato nel panorama televisivo e, soprattutto, nei cuori dei suoi fan. Senza contare il fatto che, con l'arrivo delle piattaforme di video in streaming, un'intera generazione - persone che magari non erano neppure nate quando ha debuttato - sta scoprendo solo ora la serie. La storia di Grey's Anatomy, insomma, è tutta ancora da scrivere. Come ho detto, venitemela a raccontare.