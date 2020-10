Beverly Hills, 90210 compie 30 anni: Ecco cosa fanno gli attori oggi

Speciali Serie TV

Uno dei teen drama più iconici di sempre spegne oggi ben trenta candeline: da allora, tra spin-off e persino un meta-revival, Beverly Hills, 90210 rimane ancora la serie simbolo degli anni '90. Ma che fine hanno fatto tutti i protagonisti? Scopriamolo.

Sono passati esattamente 30 anni da quando 90210 non è più un codice postale qualsiasi. Il 4 ottobre 1990 andava in onda sull'americana FOX il primo episodio di Beverly Hills, 90210, teen drama cult degli anni '90 e simbolo di un'intera generazione. Durata ben 10 stagioni, la serie creata da Darren Star e prodotta da Aaron Spelling, ha poi dato vita a un vero e proprio franchise: dalla serie sorella Melrose Place, al sequel di Rob Thomas 90210 fino al meta-revival BH90210 andato in onda nel 2019 in cui gli attori hanno interpretato delle versioni sopra le righe di se stessi. Ma c'è di più. Beverly Hills, 90210 è rimasta nel cuore di chi è cresciuto negli anni '90 perché, prima che lo facessero Dawson's Creek, One Tree Hill o OC, è stata la prima serie teen a parlare direttamente agli adolescenti "comuni" (o almeno, quella era l'intenzione, se si può considerare "comune" vivere nel quartiere più esclusivo di Los Angeles). Più di tutto, però, ha contribuito a lanciare le carriere di molti dei suoi protagonisti, diventati immediatamente teen idol riconosciuti in tutto il mondo. Vi siete mai chiesti cosa fanno oggi gli interpreti di Brenda, Kelly, David e di tutti gli altri iconici personaggi assidui frequentatori dello storico Peach Pit?

Beverly Hills, 90210 ieri e oggi: Che fine hanno fatto gli attori?

Non è stato poco il tempo che abbiamo trascorso con i protagonisti di Beverly Hills, 90210. In dieci anni, molti di noi sono cresciuti con loro e si sono diplomati con loro (subendo anche lo shock di abbandoni d'eccezione, come quello di Shannen Doherty, andata via dopo la quarta stagione, ma soprattutto di Gabrielle Carteris, Luke Perry e Jason Priestley). Alcuni attori sono rimasti in ottimi rapporti, continuando a collaborare davanti e dietro le telecamere (è il caso di Jennie Garth e Tori Spelling, che hanno lavorato insieme alla comedy di breve durata Mistery Girls), altri sono caduti un po' nel dimenticatoio. Ma ecco che fine hanno fatto Luke Perry, Jennie Garth, Ian Ziering, Shannen Doherty, Jason Priestley, Gabrielle Carteris, Brian Austin Green e Tori Spelling.

Luke Perry (Dylan McKay)

Era la cotta di decine di adolescenti cresciute negli anni '90. Dylan McKay, il cattivo ragazzo e rubacuori, veniva spesso paragonato per il suo fascino misterioso all'iconico James Dean. Il suo interprete Luke Perry, dopo la fine della serie, ha continuato a lavorare recitando nel film di Luc Besson Il quinto elemento e in serie come Oz di HBO. Dopo una fortunata parentesi a Broadway (ha interpretato Brad in una versione del Rocky Horror Picture Show), il suo ultimo indimenticabile ruolo è stato quello di Fred Andrews, il padre di Archie in Riverdale. L'attore, infatti, è venuto a mancare il 4 marzo 2019, a soli 52 anni, per le conseguenze di un grave ictus.

Jennie Garth (Kelly Taylor)

Considerata da molti "la fidanzata d'America", Kelly Taylor era bellissima ma anche fragile. La sua interprete Jennie Garth non solo è rimasta in tutte e 10 le stagioni della serie ma ha anche ripreso il ruolo della problematica Kelly in Melrose Place e 90210. Nel 2002 ha recitato nella comedy con Amanda Bynes Le cose che amo di te, nel 2007 ha partecipato alla versione americana di Ballando con le stelle arrivando in semifinale, nel 2014 la breve parentesi di Mistery Girls con Tori Spelling. Intanto, è stata protagonista di due reality show e ha scritto un'autobiografia intitolata Deep Thoughts From a Hollywood Blonde.

Ian Ziering (Steve Sanders)

L'interprete dell'atleta un po' viziato Steve Sanders Ian Ziering ha visto la sua carriera decollare proprio grazie a Beverly Hills, 90210 dove ha recitato per tutte e dieci le stagioni. Per diversi anni non si è sentito parlare di lui, fino al 2013 quando è stato tra i protagonisti del fenomeno Sharknado, tornando in tutti i film del franchise. Prima di recitare nel meta-revival BH90210, ha ricoperto il ruolo ricorrente di Daniel Cassidy nella serie di DC Universe Swamp Thing.

Shannen Doherty (Brenda Walsh)

Shannen Doherty ha lasciato la serie nel 1994, appena alla quarta stagione (secondo indiscrezioni, a causa dei suoi presunti atteggiamenti da diva). Tuttavia il personaggio di Brenda Walsh è rimasto iconico: ragazza ribelle e artista, agli antipodi rispetto alla fragile e sua rivale in amore Kelly, è mancata subito a molti. Dopo Beverly Hills, 90210 è stata tra le protagoniste di un'altra serie prodotta da Aaron Spelling, Streghe, solo per abbandonare anche quest'ultima per conflitti sul set (si dice con Alyssa Milano). Per anni Doherty è stata al centro del gossip (tra gli episodi celebri: il carcere per guida in stato di ebbrezza, lo scandalo degli assegni scoperti a suo nome, gli scatti provocanti su Playboy) fino al 2015, quando ha annunciato di avere un cancro al seno, in remissione nel 2017 e sfortunamente tornato solo qualche mese fa. In poco tempo, grazie alle sua coraggiosa testimonianza e ai suoi progressi condivisi costantemente sui social, è diventata paladina di tutte le donne che lottano contro questa malattia.

Jason Priestley (Brandon Walsh)

Dopo la serie che gli ha assicurato il successo, l'interprete del premuroso e coscienzioso Brandon Walsh ha avuto successo soprattutto recitando nella serie canadese Call Me Fitz. La sua vocazione, tuttavia, lo ha portato dietro la macchina da presa. Dopo un terribile incidente automobilistico avvenuto nel 2002 che ha richiesto un lungo periodo di riabilitazione, ha fatto il suo debutto alla regia dirigendo Tatiana Maslany e Richard Dreyfuss nella commedia indipendente Cas & Dylan e ha lavorato di nuovo con l'amico Luke Perry, sempre da regista, nel film Hallmark Goodnight For Justice. Dal 2016 è protagonista della serie poliziesca canadese Private Eyes dove interpreta un ex giocatore di hockey diventato un richiesto detective privato.

Gabrielle Carteris (Andrea Zuckerman)

Quando Gabrielle Carteris interpretava l'acuta e timida adolescente Andrea Zuckerman aveva quasi 30 anni! Dopo aver lasciato la serie (dove comunque è tornata come guest star in più di un'occasione), Carteris ha condotto un suo talk show, è apparsa in film per la TV e ha lavorato come doppiatrice. Le sue battaglie, però, le ha condotte soprattutto nel campo sindacale. Dal 2016, infatti, è presidente del SAG-AFTRA, uno dei più importanti sindacati degli attori americani.

Brian Austin Green (David Silver)

L'interprete del nerd alla ricerca di popolarità David Silver non ha mai spesso di lavorare, una volta terminato l'impegno in Beverly Hills, 90210. Tra le serie in cui è apparso ricordiamo Terminator: The Sarah Connor Chronicles, dove ricopriva un ruolo regolare, e diverse sitcom (poco fortunate) quali Freddie, Wedding Band e Anger Management al fianco di Charlie Sheen. I fan di Desperate Housewife lo ricorderanno nei panni di Keith, il fidanzato sexy di Bree Van de Kamp per un arco di episodi della serie. Sul fronte della vita privata, l'attore è stato legato a lungo all'attrice Megan Fox, con la quale ha avuto tre figli. I due hanno annunciato la loro separazione lo scorso maggio, dopo dieci anni di matrimonio.

Tori Spelling (Donna Martin)

Non tutti sanno che il ruolo di Donna in Beverly Hills, 90210 era originariamente secondario. La storia della bella e ingenua ragazza ricca, amica del cuore di Kelly, appassionò così tanto i fan della serie che l'attrice fu promossa presto a regolare. Dopo il teen drama che l'ha resa famosa, Tori Spelling ha recitato in diversi film per la TV, è tornata nei panni di Donna, nel 2009, nello spin-off 90210 e ha anche prodotto So Notorious, una serie ispirata alla sua vita in cui interpretava se stessa. Oltre a prendere parte al meta-revival BH90210, lo scorso anno ha partecipato alla versione americana de Il cantante mascherato (The Masked Singer) con il costume da Unicorno.