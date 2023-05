Addio fantastica signora Maisel: L'ideatrice e Rachel Brosnahan commentano il finale della serie di Prime Video

Speciali Serie TV

Dopo cinque stagioni, si è conclusa la storia di Midge Maisel. Cosa succede nell'ultimo episodio? E cosa hanno detto Amy Sherman-Palladino e Rachel Brosnahan a proposito del finale?

Dopo cinque stagioni di battute, risate e dispute di ogni tipo, il sipario è calato su La fantastica signora Maisel. Una delle migliori serie degli ultimi anni, vincitrice ad oggi di venti Emmy e tre Golden Globe, ha salutato il pubblico di Prime Video dando finalmente alla Midge Maisel di Rachel Brosnahan - se non avete ancora visto il finale, attenzione alle anticipazioni! - la grande occasione che stava inseguendo da quando Amy Sherman-Palladino ha iniziato a raccontare la sua storia. Con l'aiuto e la benedizione di Susie (Alex Borstein), Midge ha preso in mano il microfono del "The Gordon Ford Show" dopo che le era stato rifilato una posizione da autrice e non da comica, mostrando al mondo il suo talento raro. Poi, nel 2005, abbiamo visto un'anziana Midge che continua a lavorare dopo una carriera ricca di successi, mentre vive da sola in un enorme appartamento a New York e trascorrere le serate al telefono con l'amica Susie, la quale ha preferito per sé una località più soleggiata. In una serie di interviste con Entertainment Weekly, i produttori e la protagonista hanno raccontato le loro impressioni e come sono arrivati a questo finale.

Il finale de La fantastica signora Maisel: Parla Amy Sherman-Palladino

"Il punto cruciale dell'intera quinta stagione riguarda il rapporto tra Midge e Susie" ha confessato Sherman-Palladino, già al lavoro sulla sua prossima serie serie tv per Prime Video. "Se Susie non avesse incontrato Midge, probabilmente starebbe ancora spazzando i pavimenti al Gaslight. Non avrebbe comunque trovato la via d'uscita. Si era chiusa alle possibilità della vita. In gran parte a causa della situazione con Hedy. Midge ha riaperto quella porta. La storia di Midge e Susie è quella di due persone unite dall'ambizione, da un sogno, dalle circostanze. Non avrebbero mai ottenuto quello che hanno ottenuto senza la presenza dell'altra. Susie non sarebbe potuta essere niente se Midge non fosse entrata nella sua vita in quel modo. L'unica persona che, non importa quante volte abbia detto 'Va******lo, sparisci', non è scapata era Midge".

E il successo, alla fine, è arrivato per entrambe. Lo abbiamo visto nei flashforward: Midge è impegnata, è famosa, ma è anche sola. Ne è valsa la pena? Oppure, in qualche modo, ha ottenuto un ammonimento? "La questione è che ogni decisione ha delle conseguenze. È questa la linea di fondo", ha spiegato la sceneggiatrice, regista e produttrice esecutiva. "Puoi guardare indietro alla tua vita e pensare: 'Se fossi andato a sinistra invece che a destra, avrei avuto questo, questo e questo'. Ma allora non avresti avuto questo, questo e questo. Ecco cos'è la vita. La vita è un gioco. È un gioco di scelte e decisioni e rotture e finestre che si aprono e bisogna decidere se stare a guardare oppure girarsi dall'altra parte. Sta ad altre persone stabilire se ne è valsa la pena o meno. Se ci rivolgessimo a Midge e le chiedessimo 'Ne è valsa la pena?', penso che direbbe di sì. Perché quella scoperta di se stessa e quell'ambizione e il viaggio che lei e Susie hanno intrapreso, se avesse fatto un passo indietro, se non l'avesse portato avanti, se ne sarebbe pentita per il resto della sua vita. Si sarebbe seduta lì e avrebbe pensato: 'Perché c***o non sono andata avanti?'".

Daniel Palladino, che ha accompagnato la moglie Amy sin dall'inizio della serie, ha ricordato che "all'inizio, una delle domande che Rachel aveva e di cui abbiamo parlato era: 'Ci sarà mai un momento in cui Midge guarderà indietro alla sua vita prima della rottura [con Joel] e penserà di aver sprecato il suo tempo?'. Abbiamo detto: 'Oh, no, no, mai'. E lei ha detto: 'Oh, bene. Grazie a Dio. Non vorrò mai interpretare questo personaggio come qualcuno che si guarda indietro e dice: 'Oh, tutta quella faccenda con la punta di petto, è terribile'. Voglio amarlo e voglio andare avanti'. Alla fine, quando guarda la sua mensola dei trionfi, la Carnegie Hall e tutti quei tour, si rende conto che 'Be', questo è qualcosa di più grande e ambizioso di cucinare una punta di petto e andare dal macellaio'. Ma credo che li equipari ancora a livello di felicità". Sherman-Palladino ha aggiunto: "Può dire di aver sposato l'amore della sua vita. Aveva due figli meravigliosi, aveva un bellissimo appartamento e viveva la vita che aveva sempre programmato per se stessa. Semplicemente, non l'ha vissuta fino alla fine della sua vita. La sua vita è cambiata e ha avuto tutte queste altre cose. Se metti la tua vita su un piano, ci sarà sempre qualcosa di malinconico e qualcosa che ti manca e che avresti voluto fare diversamente. Ma avere quelle esperienze e sapere di aver sbarrato molte caselle, dovrebbe darti un po' di conforto".

Le considerazioni di Rachel Brosnahan

Rachel Brosnahan ha trascorso gli ultimi sei anni in compagnia di Midge, riuscendo a vedere finalmente il giorno in cui Gordon Ford (Reid Scott) l'ha invitata a sedersi sul divano, soprannominandola nello stesso modo in cui l'abbiamo conosciuta in tutto questo tempo: la fantastica signora Maisel. Ma cosa ne pensa l'attrice del modo in cui si è conclusa la storia del suo personaggio. "In tutta onestà, penso che Amy abbia avuto difficoltà a scriverlo. Non perché non potesse scrivere qualcosa di f******mente brillante, ma perché significava che questa era la fine", ha ricordato. "Continuava a promettere che avrei ricevuto le pagine, e stavo iniziando a farmi prendere dal panico. Alla fine, me le ha inviate e ho cercato di capire come prendermi un giorno o due per impararle. Credo di averci messo circa 48 ore. Non è tanto se consideri le molte parole, le molte chiacchiere veloci, ma ho avuto un sacco di supporto da Amy e Dan, da tutta la nostra famiglia sul set, da tutta la nostra troupe per tutta la settimana. È stato un modo piuttosto speciale di finire".

"Singhiozzavamo. Non riuscivamo a guardarci negli occhi durante le prove", ha raccontato Brosnahan della sua ultima scena con Alex Borstein. "Ho dovuto guardarle la fronte e lei il mio mento. Non riuscivamo letteralmente a guardarci negli occhi. Alex non è mai stata la piagnucolona, ma lo è stata molto quell'ultimo giorno". E alla domanda se pensa che sia valsa la pena per Midge, ha risposto: "È orgogliosa di aver fatto esattamente quello che si era prefissata di fare dopo aver fatto esattamente quello che si era prefissata di fare la prima volta senza avere più il tappeto rosso sotto i piedi. È orgogliosa di essersi riedificata, di essersi diretta in una direzione completamente diversa che non sapeva fosse possibile, di aver trovare un partner e l'amore della sua vita in molti modi sia in Susie che nel cabaret. È orgogliosa e soddisfatta. È felice? Non lo so".

Brosnahan ha concluso dicendo di essere contenta del finale. "Non avevo dubbi che Amy e Dan avrebbero capito come far atterrare l'aereo. Adoro immensamente quella scena finale. Sebbene ci siano volute 48 ore per memorizzarla, in realtà è stato facile perché era esattamente il tipo di narrazione che Midge aveva costruito durante le cinque stagioni. Finisce con lei che non si scusa per la sua ambizione e incoraggia altre persone a trovare il coraggio di creare la propria vita come ha fatto lei e le persone che possano renderlo possibile. Lascia abbastanza questioni sospese nell'aria".