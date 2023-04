Étoile è la nuova serie di Amy Sherman-Palladino per Prime Video: Ordinate due stagioni, nel cast anche Luke Kirby

News Serie TV

La sceneggiatrice e regista torna a raccontare il mondo della danza in una nuova serie che ha ottenuto l'ordine di due stagioni.

L'imminente conclusione de La fantastica signora Maisel non allontanerà Amy Sherman-Palladino da Amazon Studios, e non solo perché lei e il marito Daniel Palladino hanno un accordo di collaborazione con lo studio. La coppia è già al lavoro sulla sua prossima serie tv, Étoile, della quale sono state ordinate due stagioni di 8 episodi ciascuna per il servizio streaming Prime Video. L'altra buona notizia è che lo show - dedicato a uno dei grandi amori della Sherman-Palladino, il balletto - coinvolgerà uno degli attori più amati de La fantastica signora Maisel, Luke Kirby. E non solo lui.

Étoile: La trama e il cast della nuova serie tv di Amy Sherman-Palladino

Ambientata tra New York City e Parigi, Étoile seguirà i ballerini e lo staff artistico di due compagnie di balletto di fama mondiale mentre intraprendono un'iniziativa ambiziosa per salvare le loro storiche istituzioni scambiando le loro star di maggior talento. In aggiunta a Kirby, il cast regolare della serie include l'altro attore de La fantastica signora Maisel Gideon Glick, Camille Cottin (Chiami il mio agente!), Simon Callow (Outlander), Lou de Laâge (The Innocents) e David Alvarez (West Side Story). I dettagli dei personaggi che interpreteranno non sono al momento disponibili.

Come nella loro recente creazione premiata con 20 Emmy, incluso miglior comedy nel 2018, Étoile non coinvolgerà i coniugi Palladino solo come creatori ma anche come sceneggiatori, registi e produttori esecutivi. "Be', immaginiamo che il piano per il pensionamento anticipato dovrà attendere", hanno scherzato i due in un comunicato. "Invece, abbiamo deciso di intraprendere un viaggio internazionale con uno straordinario gruppo di interpreti e i ballerini più talentosi del mondo. Riposeremo quando saremo morti". La presidente di Amazon Studios Jennifer Salke ha aggiunto: "Amy e Dan sono brillanti creatori di personaggi straordinari e durevoli e di una narrazione unica. Siamo assolutamente entusiasti per Étoile, poiché non abbiamo dubbi che Amy, Dan e il loro team continueranno a produrre eventi televisivi incredibili e di grande impatto".

L'amore di Amy Sherman-Palladino per la danza

Qualcuno ha già descritto Étoile come Bunheads con un budget stratosferico. In effetti, questa non sarà la prima volta in cui Amy Sherman-Palladino dedicherà alla danza, sua grande passione, una serie tv. Lo aveva fatto già nel 2012, nella breve serie di Freeform in Italia conosciuta con il titolo A passo di danza. In quel caso la storia ruotava attorno a una showgirl di Las Vegas la cui vita prende una direzione inaspettata quando, dopo essersi sposata senza pensarci troppo, si trasferisce in una sonnolenta cittadina sulla costa californiana, dove inizia a lavorare nella scuola di ballo della suocera. Quest'ultima era interpretata da Kelly Bishop, attrice che Sherman-Palladino ha voluto anche in Una mamma per amica e La fantastica signora Maisel.

A passo di danza fu per l'ideatrice un omaggio alla madre, la ballerina Maybin Hewes, la quale avrebbe voluto per lei una carriera simile alla sua ma la vide rinunciare ad anni di studio per unirsi al team di sceneggiatori di Pappa e ciccia. All'epoca disse: "Ho trascorso 20 anni della mia vita con i capelli raccolti in uno chignon. Avrei dovuto essere una ballerina. Mia madre era una ballerina. Per lei fu una grande delusione quando entrai in Pappa e ciccia. Scrivere questo show non sarà come interpretare Rumpelteazer in Cats, ma mi permetterà ugualmente di fare l'inchino in un momento davvero particolare della mia vita".