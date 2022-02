Reacher, da oggi su Prime Video la serie tv che "gonfia" l'amato personaggio di Lee Child

La recensione della nuova serie originale di Prime Video che rilancia Jack Reacher, a partire dal suo aspetto e da un mistero, dopo i discussi film con Tom Cruise.

Reacher, la nuova serie originale di Prime Video tratta dal romanzo di Lee Child in Italia conosciuto con il titolo Zona pericolosa, ripropone sul piccolo schermo il famoso personaggio che Tom Cruise ha invece portato al cinema per ben due volte. Meglio non fare troppi paragoni con quella versione, però, in quanto il Jack Reacher interpretato in questo show da Alan Ritchson (Titans) è stato sviluppato in maniera differente: il fascino vagamente guascone dell'eroe solitario recitato da Cruise è stato sostituito da una figura più enigmatica, che possiede una fisicità imponente e i modi decisi di chi ha impostato la propria esistenza sulla disciplina militare, mosso al tempo stesso da un senso di giustizia che lo porta ad agire con velocità e decisione, adoperando tutta la violenza che ritiene necessaria. La serie realizzata dagli Amazon Studios lascia intravedere con maggiore decisione il lato oscuro del personaggio, senza nasconderne le derive più estreme in alcuni momenti di forte impatto visivo. L'atmosfera voluta dall'ideatore Nick Santora (lo stesso di Scorpion) possiede un sapore a tratti decisamente amaro, un retrogusto ferroso di sangue versato che viene addolcito da un racconto che in più di una sequenza scivola verso toni leggeri.

Reacher: Una storia che riparte dal principio

Appena arrivato a Margrave, in Georgia, Jack Reacher, che ha lasciato l'Esercito e ha iniziato una vita di vagabondaggi libero dai vincoli e dai condizionamenti del "sistema" con l'obiettivo di aiutare i più deboli, viene immediatamente arrestato perché sospettato di un omicidio commesso la notte precedente. Una volta scagionato, il protagonista scopre che l'uomo ucciso in circostanze misteriose è in realtà a lui collegato. Insieme al detective della polizia Oscar Finaly (Malcolm Goodwin, iZombie) e all'agente Roscoe Conklin (Willa Fitzgerald, Scream: La serie), Reacher decide di mettersi sulle tracce degli assassini per ottenere giustizia, il che nel suo caso vuol potrebbe voler dire vendetta. Ma le indagini porteranno il trio a scoprire i segreti più oscuri - di fatto una cospirazione ben radicata - di una cittadina solo in apparenza tranquilla e pacifica...

Tutto sulle spalle larghe e possenti di Alan Ritchson

Come già anticipato, Reacher si muove con agilità su un doppio binario di tono che lo rende un prodotto piuttosto intrigante. Da un lato i vari episodi non risparmiano allo spettatore la tensione del thriller, rispettando nel profondo l'essenza del personaggio creato da Lee Child: Jack Reacher possiede lo status emotivo e la presenza scenica di un "vigilante", un uomo totalmente addestrato a portare a termine a qualsiasi costo la missione che si è prefisso. Nelle scene d'azione lo spettacolo è tutt'altro che addolcito, la violenza scatta rapida e letale. Al tempo stesso, però, Nick Santora ha cercato di rendere la figura principale maggiormente avvicinabile da chi vuole vedere anche un qualcosa di divertente: lo showrunner dimostra di aver studiato a fondo il tono di una serie di culto quale è stata Hap and Leonard, in onda su Sundance TV per tre stagioni a partire dal 2016. Nell'ambientazione, il Sud degli Stati Uniti con tutte le sue contraddizioni storiche, sociali e civili, nei rapporti tra i personaggi e nell'ironia nera con cui molto spesso il racconto affronta le situazioni più difficili, Reacher deve molto al progetto tratto dai libri di Joe R. Lansdale che vedeva protagonisti James Purefoy e il non dimenticato Michael K. Killiams. In questo connubio stridente tra una storia perfetta per il thriller complottista e alcuni momenti che invece sembrano usciti dal più classico racconto pulp, Reacher trae una sua energia particolare, che lo porta a essere una serie capace di intrigare lo spettatore e sorprenderlo - magari anche fino a destabilizzarlo un po' - proprio quando non se lo aspetta.

In bilico tra thriller serrato e racconto pulp dai toni più distesi, Reacher mescola con efficacia una certa crudezza nella messa in scena - soprattutto quando si tratta di mostrare la violenza di scontri a fuoco - con l'ironia acida di personaggi e situazioni. La serie si regge sulle spalle enormi e possenti del protagonista Alan Ritchson, ma anche i comprimari Goodwin e Fitzgerald si dimostrano efficaci e briosi nei rispettivi ruoli di Finlay e Roscoe. Da ricordare nel cast anche la presenza di un veterano quale Bruce McGill, caratterista attivo fin dalla fine degli anni '70. Sorprendendo con continui cambi di tono, Reacher si dimostra uno show adatto a intrattenere diversi tipi di pubblico.