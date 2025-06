Zerocalcare torna su Netflix con una terza serie animata

News Serie TV

Nel 2026, Zerocalcare tornerà su Netflix insieme con Valerio Mastandrea con una nuova serie animata.

Il sodalizio tra Zerocalcare e Netflix continua! Il servizio streaming ha annunciato l'arrivo nel 2026 di una nuova serie animata creata, scritta, diretta e interpretata dall'affermato fumettista italiano, la terza dopo le apprezzatissime Strappare lungo i bordi e Questo mondo non mi renderà cattivo.

Zerocalcare: Cosa sappiamo della nuova serie per Netflix

Nessun dettaglio della nuova serie - prodotta da Movimenti Production, parte di Banijay Kids & Family, in collaborazione con BAO Publishing - è disponibile al momento, se non che, con Zerocalcare (pseudonimo di Michele Rech), tornerà anche Valerio Mastandrea, doppiatore dell'Armadillo, l'immancabile coscienza di Zero. Ad annunciarla sono stati loro stessi attraverso un divertente video condiviso nelle pagine social di Netflix.

La serie senza titolo si aggiunge a Strappare lungo i bordi e Questo mondo non mi renderà cattivo, pubblicate nel 2021 e 2023. La prima, premiata con il Nastro d'argento - Grandi Serie come serie più innovativa e con il Globo d'oro come miglior serie tv, esplora le riflessioni di Zero sulla vita e un amore mancato mentre percorre un viaggio in treno con Sarah e Secco, i suoi amici di sempre, verso "qualcosa di molto difficile da fare". La seconda, candidata ai Nastri d'argento - Grandi Serie come miglior commedia, ruota attorno alla difficoltà di trovare un posto nel mondo e di rimanere se stessi in mezzo a quelle che sono le traversie della vita, quando un vecchio amico di Zero torna nel quartiere dopo diversi anni e fatica a riconoscere il mondo in cui è cresciuto.