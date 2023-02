Zerocalcare a Sanremo: Il teaser trailer di Questo mondo non mi renderà cattivo mostrato durante il Festival

News Serie TV

La nuova serie animata del fumettista romano sarà disponibile in streaming su Netflix nel 2023.

Ci sono eventi televisivi, come il Festival di Sanremo, durante i quali vale la pena guardarsi anche le pubblicità, perché non si sa mai cosa potrebbe succedere. Come ieri sera, tra un segmento e l'altro della terza serata, e quel colpo al cuore alla visione delle prime immagini di Questo mondo non mi renderà cattivo, la nuova serie animata dell'affermato fumettista italiano Zerocalcare per Netflix. Un teaser trailer che, se ve lo foste perso o se vi foste svegliati con il desiderio di saperne di più, è possibile rivedere qui di seguito.





Questo mondo non mi renderà cattivo: La nuova serie di Zerocalcare

Disponibile in streaming più avanti quest'anno, Questo mondo non mi renderà cattivo, seconda serie di Zerocalcare dopo l'acclamata Strappare lungo i bordi, riporterà sullo schermo il mondo narrativo, il linguaggio unico e i personaggi storici e inconfondibili dell'universo di Zerocalcare. Zero, Sarah, Secco e l'Armadillo (l'immancabile coscienza di Zero doppiata anche questa volta dalla voce inconfondibile di Valerio Mastandrea) sono i protagonisti di una narrazione fatta di digressioni, aneddoti, emotività e colpi di scena.

Sei gli episodi prodotti, scritti e diretti dal fumettista romano. Il titolo della serie rappresenta una sorta di mantra, una frase che lo stesso Zerocalcare si ripete, quasi per auto-convincersi, in quei momenti della vita in cui ci si sente accerchiati, senza via di fuga, in cui sarebbe più facile fare scelte sbagliate, rinnegare ideali e princìpi pur di togliersi dai guai. Una frase che ciascuno, con le proprie esperienze, le proprie vite e le proprie storie, potrebbe trovare utile ripetersi.