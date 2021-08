Your Honor: La serie tv con Bryan Cranston avrà una seconda stagione

News Serie TV

Il legal thriller di Peter Moffat tornerà in tv nel 2022 con 10 nuovi episodi.

Colpo di scena a Showtime: Your Honor, la miniserie che ha riportato Bryan Cranston in tv con un ruolo da protagonista sette anni dopo i fasti di Breaking Bad, è stata rinnovata per una seconda stagione. L'annuncio arriva dal TCA Press Tour estivo, dove la rete via cavo ha riferito che l'attore tornerà nei panni del giudice di New Orleans Michael Desiato, ruolo per il quale ha ricevuto una nomination al Golden Globe, in un nuovo ciclo di 10 episodi in onda nel 2022.

"Siamo rimasti sbalorditi da Your Honor, dalla potenza del racconto, dalla profondità dell'interpretazione di Bryan e dalla reazione travolgente dei nostri abbonati che l'hanno seguita facendoci registrare numeri record", ha dichiarato il presidente della divisione Entertainment di Showtime Gary Levine. "Immaginate la nostra gioia quando abbiamo appreso che Peter Moffat aveva capito di avere altre storie da raccontare e Bryan di avere più profondità da scandagliare. Perciò, insieme ai suoi milioni di fan, sono felicissimo di gridare 'Ancora!'".

Cosa racconta Your Honor

In Italia disponibile in streaming su NOW, Your Honor è un legal thriller incentrato su un rispettato giudice di New Orleans alle prese con un vero e proprio incubo quando il figlio adolescente (Hunter Doohan, What/If) resta coinvolto in un incidente con omissione di soccorso. Quando a rimanere ucciso è il figlio di un famigerato boss del crimine, Michael, in bilico tra il suo ruolo pubblico come giudice e quello privato come padre, inizia un gioco ad alto rischio costellato di bugie, inganni e scelte impossibili per proteggere la sua famiglia e la sua posizione sociale. Guarda Your Honor su NOW