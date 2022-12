Your Honor 2: Il trailer ufficiale della stagione finale del crime thriller con Bryan Cranston

News Serie TV

La serie tv tornerà in onda con gli ultimi episodi a gennaio, dapprima negli Stati Uniti.

Il carico di preoccupazioni sulle spalle di Michael Desiato sarà ancora più pesante nella seconda e ultima stagione dell'apprezzato crime thriller Your Honor, in onda negli Stati Uniti dal 15 gennaio. Come mostra il trailer ufficiale, il personaggio interpretato dal pluripremiato Bryan Cranston sarà anche in una forma pessima, gravato dal dolore per la morte scioccante di Adam.

Your Honor 2: Cosa ci aspetta nella stagione finale

Michael non avrà molto tempo per metabolizzare il dolore né per contemplare il nome di suo figlio sulla gelida lapide. Sistemata la barba, dovrà tornare a preoccuparsi dei suoi legami con il boss mafioso Jimmy Baxter (Michael Stuhlbarg) e la sua famiglia. C'è una donna, un procuratore con il volto della nuova aggiunta al cast Rosie Perez (L'assistente di volo), la quale vuole usarlo per abbattere l'impero criminale di Jimmy. E questo può voler dire solo nuovi problemi per entrambi. Qualcosa di cui soprattutto Michael è ben consapevole.

"Alcuni cercheranno la salvezza in risposta all'enorme perdita che hanno subito, mentre altri cercheranno semplicemente vendetta, Ma tutti saranno perseguitati da nemici a ogni mossa", rivela la sinossi ufficiale della stagione 2. "Alla fine, la domanda sarà ancora la stessa: fino a che punto si è disposti a spingersi per proteggere ciò che più si ha a cuore?".