Young Sheldon: Uno spin-off su Georgie e Mandy in sviluppo a CBS

L'universo di The Big Bang Theory sta per espandersi con lo spin-off dello spin-off? Una nuova serie con Montana Jordan e Emily Osment sarebbe vicina all'ordine ufficiale.

Young Sheldon sta per salutare i fan dopo sette stagioni ma potrebbe non essere un addio traumatico. Come svelato da Deadline e da altre autorevoli fonti, CBS punta a espandere l'universo di The Big Bang Theory con uno spin-off dello spin-off incentrato su Georgie Cooper e Mandy McAllisteer, rispettivamente il fratello di Sheldon e la sua fidanzata interpretati da Montana Jordan e Emily Osment. La nuova serie sarebbe vicinissima all'ordine ufficiale mentre Young Sheldon si prepara all'ultimo giro di giostra tornando in tv negli Stati Uniti, con la stagione finale, il prossimo 15 febbraio.

Young Sheldon: I primi dettagli sul potenziale spin-off

Non conosciamo ancora molti dettagli del potenziale spin-off su Georgie e Mandy ma sappiamo che a bordo del progetto ci sono gli storici produttori esecutivi di Young Sheldon Steve Holland, Steven Molaro e Chuck Lorre per Warner Bros Television. CBS sarebbe pronta a ordinare una prima stagione di 13 episodi che dovrebbe debuttare nella stagione 2024-2025 quindi pochi mesi dopo la fine di Young Sheldon. C'è però una novità: la nuova serie dovrebbe tornare al formato multi-camera di The Big Bang Theory, quindi essere registrata con il pubblico in studio, mentre Young Sheldon è una comedy single-camera. È importante, inoltre, non confondere questo spin-off con quello in sviluppo annunciato dal servizio di video in streaming Max qualche mese fa, ancora in fase "prenatale" secondo il co-creatore di The Big Bang Theory Chuck Lorre.

Secondo Deadline, i contratti di Jordan e Osment sarebbero ancora in definizione, motivo per cui CBS e Warner Bros non hanno ancora ufficializzato la notizia. Jordan ha recitato in Young Sheldon fin dal primo episodio interpretando il fratello maggiore di Sheldon, George Marshall "Georgie" Cooper Jr, che ha abbandonato la scuola a 17 anni per lavorare a tempo pieno in una lavanderia a gettoni dove ha incontrato per la prima volta Mandy (Osment) nella quinta stagione. Le ha mentito dicendole di avere 21 anni e, quando Mandy ha scoperto la verità, questa era già in dolce attesa. Georgie ha gradualmente riconquistato la fiducia di Mandy e i due piccioncini, appena diventati genitori, si sono fidanzati ufficialmente nel finale della sesta stagione.

Come ci collegherà la nuova serie con Young Sheldon e The Big Bang Theory?

La nuova potenziale comedy sarà in continuità con Young Sheldon e dovrebbe seguire la coppia formata da Georgie e Mandy fino a rincongiungersi con i fatti di The Big Bang Theory. È possibile che ospiti anche altri personaggi già noti come lo stesso Sheldon (interpretato da Iain Armitage più che da Jim Parsons). Nella settima stagione di Young Sheldon il protagonista compirà 14 anni e, dalla serie originale, sappiamo che proprio a 14 anni il futuro premio Nobel si è trasferito dal Texas a Pasadena, in California, per iniziare gli studi presso la Caltech. Nella dodicesima stagione di The Big Bang Theory, dove Georgie era interpretato da Jerry O'Connell, ci era stato detto invece che il fratello di Sheldon alla fine era diventato proprietario di una catena di negozi di pneumatici di successo e si era sposato due volte, per poi divorziare altrettante volte. Significa che il matrimonia tra Georgie e Mandy è destinato a durare ben poco? Forse, ma non è detto che i produttori di Young Sheldon non decidano di prendersi delle libertà rispetto al "canone" di The Big Bang Theory.