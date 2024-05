Young Sheldon stravolge il canone di The Big Bang Theory svelando la verità su un momento chiave dell'infanzia di Sheldon

News Serie TV

Lo spin-off di The Big Bang Theory ha svelato una versione diversa del presunto tradimento di George ai danni di Mary: il produttore esecutivo spiega com'è andata. Occhio agli SPOILER

Young Sheldon, terminata ufficialmente lo scorso 16 maggio negli Stati Uniti, ha messo le cose in chiaro rivoluzionando ancora una volta uno dei pilastri del canone di The Big Bang Theory. Sappiamo che gli autori, in più di un'occasione, sono stati in grado di modellare la storia del prequel incentrato sul giovane Sheldon rendendola coerente con i punti fermi che provenivano dalla serie madre. Il loro è stato un lavoro che prevedeva di rimodellare, piuttosto che di cancellare, quanto conoscevamo già da The Big Bang Theory. E così hanno fatto svelando un'importante verità a proposito del padre di Sheldon, George (interpretato da Lance Barber): diversamente da quanto Sheldon ha sempre pensato, George non ha mai tradito Mary (Zoe Perry) con un'altra donna. Questa sua convinzione è derivata da un completo fraintendimento, come ha chiarito uno dei produttori esecutivi della serie - Steve Holland - parlando con TVLine. La stagione finale di Young Sheldon in Italia è ancora inedita quindi continuate a leggere soltanto se non temete gli spoiler.

Young Sheldon: Ecco perché George non ha mai tradito Mary, la spiegazione

Da The Big Bang Theory - precisamente nell'episodio 5 della stagione 10 - conosciamo un aneddoto che Sheldon (Jim Parsons) racconta a Penny (Kaley Cuoco) per spiegare la sua abitudine di bussare almeno tre volte prima di entrare in una stanza. Lo Sheldon adulto spiega alla sua vicina di casa che, all'età di 13 anni, ha sorpreso suo padre George in camera da letto con una donna che non era sua madre Mary. "Ci siamo guardati negli occhi, sono corso nella mia stanza e non ne abbiamo mai e poi mai parlato. Da quel momento in poi ho aggiunto ulteriori colpi mentre busso in modo che le persone possano tirarsi su i pantaloni", ricorda. In realtà nel quarto episodio della stagione 7 di Young Sheldon abbiamo scoperto che la donna con cui George si intratteneva era proprio Mary che, durante un gioco di ruolo, aveva un abito da ragazza sexy bavarese. Nessun tradimento, quindi.

Per tanti anni, però, Sheldon è stato convinto di essere stato testimone del tradimento di suo padre e, come chiarisce Steve Holland, neppure lo Sheldon narratore del futuro ha mai saputo la verità. La reputazione di George, insomma, è stata "ripulita" dagli sceneggiatori, ma non agli occhi di Sheldon. Quest'ultimo non ha mai scoperto la verità. "C'è stato un momento in cui Sheldon pensava di aver visto qualcosa. Pensava di aver visto suo padre con un'altra donna, e non è stato così, ed è triste pensare che ha portato con sé tutto questo per tutti questi anni. Abbiamo parlato molto di come poter rendere il canone di Big Bang più ampio senza dover essere legati a ogni battuta. Il tradimento di George sembrava un grosso problema e, man mano che ci addentravamo nella storia, pensavamo di non voler affrontare il tema dell'infedeltà", ha spiegato Holland. Ecco, allora, questa trovata narrativa che ha rimesso in ordine i fatti, perlomeno per gli spettatori.