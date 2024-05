Young Sheldon 7: Jim Parsons e Mayim Bialik di nuovo nei panni di Sheldon e Amy nelle prime foto dal finale

News Serie TV

Negli Stati Uniti l'ultimo episodio dello spin-off di The Big Bang Theory va in onda il 16 maggio.

Come se la cavano Sheldon Cooper e Amy Farrah Fowler tra vita matrimoniale e scienza, cinque anni dopo il finale di The Big Bang Theory? Come sappiamo, lo spin-off Young Sheldon regalerà ai fan un prezioso aggiornamento sulla loro vita di coppia nel finale di serie visto che rivedremo sullo schermo proprio Jim Parsons e Mayim Bialik. L'episodio andrà in onda negli Stati Uniti, su CBS, il prossimo 16 maggio - esattamente 5 anni dopo la messa in onda del finale di The Big Bang Theory - ma intanto la rete ha condiviso un'anteprima del loro cameo in alcune foto.

Young Sheldon 7: Come sarà il cameo di Jim Parsons e Mayim Bialik

Il ritorno di Sheldon e Amy sullo schermo si presenta già come un piccolo evento televisivo. Parsons, che è anche produttore esecutivo di Young Sheldon, è stato narratore in tutte e sette le stagioni ma non è apparso mai di persona nella serie, mentre Bialik in passato l'ha affiancato come voce narrante in in due episodi. Quest'occasione segnerà la prima volta che un attore della serie madre apparirà nello spin-off di persona.

Dal racconto dello Sheldon del futuro in Young Sheldon sappiamo che Sheldon e Amy hanno avuto più figli e uno di questi prende il nome del migliore amico di Sheldon, Leonard Hofstadter. Nel finale di The Big Bang Theory, lo ricorderete, avevamo invece salutato la coppia subito dopo il ritiro del Premio Nobel per la fisica che avevano ottenuto grazie alla scoperta della super asimmetria. Nelle foto in anteprima vediamo la famosa medaglia in bella vista, oltre a una foto dei due coniugi scattata poco dopo la premiazione e a una foto della famiglia Cooper.

In un'altra foto, Amy tiene in mano una tazza con il logo di Flash e, dietro di lei, vediamo il modello atomico che un tempo si trovava nell'appartamento condiviso da Sheldon e Leonard, lo stesso modello atomico che i due hanno ricostruito impiegando quasi 140 prima di partire per Stoccolma. Ci sono poi anche tanti altri cimeli e oggetti che sappiamo cari a Sheldon, come un sottobicchiere ispirato al Cubo di Rubik sulla scrivania.

Una terza foto mostra uno Sheldon sorridente mentre osserva più da vicino lo schermo del suo computer. Cosa starà facendo? È possibile che stia scrivendo la storia della sua vita così come ci è stata raccontata nelle sette stagioni di Young Sheldon, ma per ora è solo una teoria. A proposito del suo cameo, Jim Parsons ha anticipato a Today: "È stato molto strano ma anche molto bello, e abbastanza diverso da non essere spaventoso. Pensavamo 'Cosa ci facciamo di nuovo qui?!'. Invece, è stato davvero dolce. Sembrava una piccola bella conclusione dell'intera esperienza, ed ero molto grato che ci avessero chiesto di farlo".

Il franchise di The Big Bang Theory continua

Anche se il finale di Young Sheldon è vicino, il franchise continua visto che in autunno arriverà su CBS lo spin-off dello spin-off, ovvero la nuova serie Georgie & Mandy's First Marriage su Georgie Cooper (Montana Jordan) e sua moglie Mandy (Emily Osment), mentre crescono la loro famiglia in Texas. Sappiamo, inoltre, che il servizio di video in streaming Max sta lavorando anche a un altro spin-off ambientato nell'universo di The Big Bang Theory, ma non ne conosciamo ancora i dettagli.