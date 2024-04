Young Sheldon 7: Jim Parsons e Iain Armitage insieme sul set, il video è geniale

News Serie TV

L'attore di The Big Bang Theory tornerà nell'episodio finale dello spin-off insieme a Mayim Bialik, l'interprete di Amy.

Young Sheldon ha potuto contare non su uno bensì su due Sheldon per lanciare la pagina TikTok dedicata alla serie. Jim Parsons e Iain Armitage, interpreti rispettivamente dello Sheldon Cooper adulto in The Big Bang Theory e di quello ragazzo nello spin-off prequel, si sono ritrovati in un divertente video in cui si sono divertiti a giocare con un "nuovo filtro".

Due Sheldon Cooper in un solo video

Nel video, pubblicato sulla pagina ufficiale TikTok di Young Sheldon, i due Sheldon si passano il testimone fingendo di sperimentare uno dei tanti filtri che ultimamente spopolano sui social, quello che mostra come una persona invecchierà. "Sembra ci sia un nuovo filtro che ti mostra come sarai quando cresci. Non so quanto sia accurato, ma ci provo", dice Armitage nel video prima di fare tap sullo schermo. Come risultato appare Jim Parsons, lo Sheldon adulto, che ironizza: "Mhh, non ne sono sicuro. Oh, ti cambia anche la voce... non mi piace!", regalandoci un momemento in pieno stile Sheldon Cooper. Guardatelo qui sotto.

Young Sheldon: Il ritorno di Jim Parsons

Come sappiamo, Parsons riprenderà il ruolo di Sheldon Cooper sullo schermo nel finale di serie di Young Sheldon. Insieme a lui ci sarà anche Mayim Bialik, interprete di Amy Farrah Fowler. I due torneranno a recitare uno vicino all'altra esattamente cinque anni dopo la messa in onda del finale di The Big Bang Theory e sarà la prima volta che un attore della serie madre apparirà nello spin-off prequel di persona. Parsons, infatti, in questi anni ha partecipato solo in qualità di narratore della storia mentre Bialik lo ha affiancato come co-narratrice in due episodi. Naturalmente i dettagli dei loro cameo sono top-secret, in modo da sorprendere - eventualmente - gli spettatori. Negli Stati Uniti, su CBS, il finale di Young Sheldon andrà in onda il 16 maggio mentre in Italia la stagione finale arriverà prossimamente in streaming su diverse piattaforme e sulle reti Mediaset.