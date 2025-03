YOU: Un nuovo trailer passa in rassegna i crimini di Joe in attesa della quinta stagione

News Serie TV

La stagione finale di YOU arriva su Netflix il 24 aprile: un nuovo trailer italiano ripercorre il sanguinario passato di Joe Goldberg.

Ha la faccia del bravo e premuroso ragazzo della porta accanto. Ma ormai non ci facciamo ingannare: Joe Goldberg, il protagonista di YOU interpretato da Penn Badgley, è un assassino. E non ha ucciso solo una volta. Un nuovo trailer della serie, diffuso da Netflix in attesa della quinta e ultima stagione (che arriverà sulla piattaforma il 24 aprile), ci ricorda tutte le sue malefatte mentre, solo a parole, lui prova a convincerci che tutto quello che volesse fosse un'anima gemella. Quella giusta.

Trailer: Il Trailer in Italiano che riassume l'intera serie - HD

YOU: Tutti gli amori mortali di Joe

Il trailer passa in rassegna gli amori passati di Joe, quasi tutti finiti in tragedia: naturalmente la prima, Beck (Elizabeth Lail), poi Love (Victoria Pedretti) con cui ha avuto un figlio, la bibliotecaria Marienne (Tati Gabrielle) e, infine, Kate (Charlotte Ritchie) la ricca ereditiera britannica che gli ha consentito, alla fine della scorsa stagione, di tornare a New York con la fedina penale ripulita. "Se lui ti ama, sei davvero in grave pericolo", sentiamo dire a un'altra ex del passato, Candace (Ambyr Childers). E, alla fine, vediamo Kate mentre gli punta un coltello al petto: sarà la donna che, finalmente, riuscirà a incastrarlo? O finirà per essere l'ennesima vittima?

YOU 5: La trama, il cast e i nuovi personaggi

Alla fine della quarta stagione di YOU, Joe era tornato a New York, con il passato da criminale cancellato grazie alla famiglia benestante della sua fidanzata Kate. Prima di ciò, si era travestito da professore universitario a Londra, cercando di ricominciare una nuova vita dopo aver finto la sua morte. Tuttavia, abbandonare le vecchie abitudini si è rivelato difficile e Joe ha ripreso a fare altre vittime. La sinossi della stagione finale recita: "In un'epica quinta e ultima stagione Joe Goldberg ritorna a New York per godersi il lieto fine… ma poi la sua vita perfetta è minacciata dai fantasmi del passato e da oscuri desideri".

​Attesa new entry della prossima stagione la star di The Handmaid's Tale Madeline Brewer che interpreterà Bronte, "un'enigmatica drammaturga dallo spirito libero" che trova un lavoro Joe nella sua libreria. I due "instaurano un legame grazie alla letteratura e alla perdita", con Bronte che fa provare a Joe un sentimento di "nostalgia per il se stesso di un tempo, facendo in modo che metta in discussione tutto ciò che è diventata la sua vita". Sarà la sua ossessione nonché prossima vittima? Noi ci scommettiamo. Ci saranno poi le cognate gemelle di Joe, interpretate entrambe da Anna Camp (True Blood), e il cognato sarcastico ma leale di Joe interpretato da Griffin Matthews (L'assistente di volo). Sarà coinvolta anche la star di Baby Reindeer Nava Mau che interpreterà la detective Marquez. Michael Foley e Justin Lo sono co-showrunner e produttori esecutivi insieme a Badgley, Greg Berlanti, Sera Gamble, Sarah Schechter, Leigh London Redman, Leslie Morgenstein, Gina Girolamo, Marcos Siega e Neil Reynolds.