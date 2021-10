YOU rinnovata per una quarta stagione prima del debutto della terza

News Serie TV

La serie Netflix tornerà con il terzo capitolo in streaming domani su Netflix ma si è già assicurata il rinnovo.

Joe Goldberg (e Netflix) sanno come sorprenderci. A poche ore dal debutto della terza stagione di YOU, in arrivo domani 15 ottobre, il servizio di video in streaming ha annunciato che la serie con Penn Badgley nei panni di uno stalker omicida è stata già rinnovata per una quarta stagione. La notizia è stata diffusa con un ipnotico video che vedete qui in basso.

YOU avrà una quarta stagione

Dopo il terzo capitolo, ancora tutto da scoprire, YOU - basata sui romanzi di Caroline Kepnes - tornerà prossimamente con una quarta stagione che sarà guidata ancora una volta dalla showrunner Sera Gamble la quale potrà contare sullo stesso team di produzione che comprende anche il prolifico produttore Greg Berlanti. "Leggendo il romanzo di Caroline, Greg ed io siamo stati immediatamente ossessionati da Joe Goldberg e dalla sua visione distorta del mondo", ha detto Gamble in una nota. "Ed è stato emozionante vedere Penn dare vita a Joe in modo inquietante ma avvincente. Siamo profondamente grati che Netflix ci abbia mostrato un supporto così monumentale e che le persone di tutto il mondo si siano divertite a guardare Joe sbagliare davvero tutto nelle ultime tre stagioni. L'intero team di YOU è entusiasta di esplorare nuove e oscure sfaccettature dell'amore nella quarta stagione".

YOU: Da dove ripartirà la terza stagione

Intanto, nella terza stagione, ritroveremo Joe e Love (Victoria Pedretti) ora sposati e con un bambino, in un sobborgo di San Francisco, nella California del Nord. Lì, circondati da mamme blogger, imprenditori tecnologici e biohacker famosi sui social, vorrebbero integrarsi e fare i bravi genitori. Ma Joe vive con Love, si sente incastrato in un matrimonio solo all'apparenza perfetto e teme la sua impulsività. Dove lo porteranno le sue nuove ossessioni? Sicuramente oltre la staccionata bianca dove una misteriosa vicina, Natalie (Michaela McManus) ha attirato la sua attenzione nel finale della scorsa stagione.