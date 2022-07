YOU, Penn Badgley rimproverato dai registi: "Rendevo le scene di autoerotismo troppo inquietanti"

News Serie TV

L'attore, interprete dello stalker Joe Goldberg nella serie Netflix, ha condiviso un curioso aneddoto dal set: secondo chi lo dirigeva, avrebbe dovuto "romanticizzare" di più la masturbazione.

"Quest'uomo è un fo**uto assassino, uccide le persone e si sta masturbando per strada. State dicendo che lo sto rendendo inquietante? Sarei io a renderlo inquietante?". È stata questa la reazione sorpresa di Penn Badgley, il protagonista del thriller psicologico YOU, quando i registi della serie gli hanno consigliato di rendere le scene di autoerotismo del suo personaggio - lo stalker omicida Joe Godlberg - "meno inquietanti". Lo ha raccontato recentemente, non nascondendo l'imbarazzo, lo stesso Badgley ospite del podcast Podcrush.

YOU: Il consiglio che ha ricevuto Penn Badgley sul set

L'attore, anche ex star di Gossip Girl, ha parlato a ruota libera della sua esperienza con le scene di sesso in YOU, in particolare con quelle di masturbazione in cui si è dovuto cimentare in tutte e tre le stagioni finora disponibili. "Ogni volta che giravo una scena del genere, ho sempre ricevuto una nota dai registi che mi chiedevano di renderla meno inquietante. Dicevano cose tipo 'Chiudi gli occhi o vai più veloce o vai più piano", ha raccontato. La richiesta lo ha lasciato di stucco perché, a suo dire, l'essere inquietante è invece proprio una delle caratteristiche del suo personaggio, Joe Goldberg. Non è la prima volta che l'attore si scaglia contro il suo stesso personaggio, a suo dire a volte troppo "romanticizzato" pur essendo un viscido stalker e assassino. Tuttavia, ha ammesso che YOU è una serie particolare che spesso gioca sull’ambiguità tra l'essere “intrigante” e “inquietante”. “È una linea sottile che si avverte sempre nella serie. È un modo di esaminare la tossicità della cultura sessuale e allo stesso tempo cercare di essere sexy” ha osservato.

Serve un coordinatore dell'intimità anche per le scene di masturbazione?

Badgley, poi, si è chiesto come sarebbe avere a disposizione un coordinato dell'intimità (o intimacy coordinator, una figura che si occupa di far sentire a proprio agio gli attori durante le scene di sesso) anche per le scene di masturbazione. Forse aiuterebbe. "È strano. Non pensi che quella scena sarà un grosso problema. La leggi. In realtà è un po' divertente o inquietante ma serve alla storia, è quello che è", ha aggiunto Badgley parlando delle scene in cui Joe si "diverte" da solo. "E poi ti scopri di fronte a una troupe, con una telecamera puntata in faccia, sapendo che, con ogni probabilità, milioni di persone ti vedranno mentre stai simulando la masturbazione. E devo dire che a volte quelle scene sono più difficili delle scene intime con un'altra persona", ha concluso.

Intanto la quarta stagione di YOU, ambientata a Londra, è attualmente in produzione con un debutto previsto su Netflix prossimamente.