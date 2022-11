YOU: Nuova e più vicina data di debutto per la stagione 4, lo annuncia il poster ufficiale

News Serie TV

Il thriller psicologico di successo con Penn Badgley tornerà in streaming su Netflix a febbraio.

Non c'è un limite al numero di volte in cui il lupo può cambiare il pelo senza perdere il vizio, è per i fan di YOU questa è una buona notizia. L'attesa per la quarta stagione del thriller psicologico di successo sarà un po' più breve: Netflix ha annunciato che la prima parte sarà disponibile in streaming dal 9 febbraio, mentre la seconda parte dal 9 marzo, un giorno prima rispetto a quanto precedentemente comunicato. La notizia è accompagnata dal poster ufficiale, che mostra il protagonista vestito di tutto punto in una Londra frenetica.

YOU: Dove eravamo rimasti e cosa ci aspetta nella stagione 4

Nel corso degli anni, abbiamo visto il maledettamente attraente personaggio interpretato da Penn Badgley presentarsi al mondo come il manager di una libreria, il commesso di una caffetteria e l'impiegato di una biblioteca, tenendo ogni volta nascosta con scarsissimo successo una personalità sociopatica e un'indole assassina. Continua a lasciarsi dietro una scia di morte e distruzione, e così è stato anche alla fine della terza stagione, quando è fuggito da Madre Linda dopo aver dato fuoco alla propria casa inscenando il suicidio di Love. Era diretto a Parigi, in cerca della bella Marienne (Tati Gabrielle), ma alla fine è finito a Londra, dove tutto - possiamo aspettarcelo - finirà col ripetersi ancora una volta.

YOU: I nuovi personaggi della stagione 4 Leggi anche

Vuol dire una nuova ossessione, Kate (la nuova aggiunta al cast Charlotte Ritchie), direttrice di una galleria d'arte, e un nuovo lavoro-copertura, qualcosa che ha a che fare con il mondo accademico e l'istruzione. Oltre a essere intelligente e indipendente, Kate è benestante e molto fedele alla sua altolocata cerchia di amici. Joe, che ora si fa chiamare Jonathan Moore, ci finisce dentro, e questo può essere - lo sarà senz'altro! - un serio problema per ciascuno di loro. Perché, diciamo le cose come stanno: lui non è il tipo che si ferma davanti agli ostacoli, anzi, il più delle volte è disposto a tutto per ottenere ciò che vuole.