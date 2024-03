YOU: La prima foto della stagione 5 riporta Joe dove tutto è iniziato

News Serie TV

A New York sono iniziate le riprese dell'ultima stagione di YOU che arriverà prossimamente su Netflix: ecco tutto quello che sappiamo.

Joe Goldberg tra le strade di Manhattan. Potrebbe sembrare un déjà vu ma, si sa, l'assassino torna sempre sul luogo del delitto. È la prima foto della quinta (e ultima) stagione di YOU diffusa da Netflix mentre le riprese dell'ultimo capitolo della serie thriller sono appena iniziate proprio dove tutto è cominciato, a New York.

YOU 5: Le anticipazioni della prossima stagione

La quinta stagione di YOU ci riporta negli Stati Uniti dopo la parentesi londinese della quarta. Nella capitale britannica, lo ricorderete, Joe (Penn Badgley) era ripartito da zero con la falsa identità di un professore di nome Jonathan Moore e insegnava indisturbato dopo aver inscenato la sua morte. Ma siccome le vecchie abitudini sono dure a morire, era tornato a uccidere. Aveva però trovato una scappatoia quando, grazie al fondo fiduciario del suo nuovo interesse amoroso Kate (Charlotte Ritchie), era tornato a New York e si era riappropriato della sua identità.

Spotted: Joe Goldberg in New York City.



The 5th and final season of YOU is now in production. pic.twitter.com/cqAmIuNaf9 — Netflix (@netflix) March 25, 2024

Ora lo ritroviamo per le strade della Grande Mela così come lo avevamo conosciuto: senza barba e in abiti casual. Sappiamo, dalle anticipazioni diffuse, che tornerà addirittura a lavorare in una libreria. Ma quanto passerà prima che colpisca di nuovo? E, soprattutto, pagherà mai per i suoi crimini?

Il cast e i nuovi personaggi

Conosciamo già alcuni dettagli dei nuovi personaggi con cui Joe avrà a che fare in questa quinta stagione. Madeline Brewer (The Handmaid's Tale) potrebbe diventare la nuova ossessione di Joe: interpreterà Bronte, descritta come "un'enigmatica drammaturga dallo spirito libero" che trova un lavoro Joe nella sua libreria. Ci saranno poi Anna Camp e Griffin Matthews. La prima interpreterà due personaggi cioè Raegan e Maddie Lockwood, cognate gemelle di Joe Goldberg. Matthews interpreterà Teddy Lockwood, descritto come il "cognato sarcastico ma leale" di Joe.

Il "ritorno" di Joe dal mondo dei morti potrebbe anche far tornare alcuni volti familiari; chi è sopravvissuto alla furia di Joe nelle passate stagioni, da Ellie (Jenna Ortega) al Dottor Nicky (John Stamos), potrebbe teoricamente comparire nell'ultima stagione. Ma al momento non abbiamo certezze al riguardo.

Quando esce l'ultima stagione di YOU?

Netflix non ha ancora annunciato una data di uscita ufficiale, ma sappiamo che l'ultima stagione di YOU dovrebbe arrivare in streaming entro la fine di quest'anno, quindi nel 2024. Non sappiamo se sarà resa disponibile in blocco oppure, come accaduto per la scorsa, in due parti.