YOU: Joe ha una nuova identità nel primo teaser trailer della stagione 2

La seconda stagione della serie tv di Netflix sarà disponibile in streaming dal 26 dicembre.

"Ognuno finge di essere qualcuno che non è", incluso Joe Goldberg. Fuggito a Los Angeles dopo gli ultimi drammatici eventi, il pericoloso eppure affascinante personaggio interpretato da Penn Badgley si presenta con una nuova identità nel primo teaser trailer della stagione 2 di YOU, disponibile in streaming su Netflix dal 26 dicembre.

Nonostante gli spargimenti di sangue siano rimandati, Joe/Will non ci rassicura affatto quando nella clip definisce L.A. il luogo "più oscuro di tutti". È qui che si imbatte velocemente nella sua nuova ossessione, Love Quinn (interpretata dalla star di Hill House Victoria Pedretti), un'aspirante chef che, al contrario dell'ex fidanzata dell'uomo, non è molto a suo agio con i social, rendendo quindi più difficili i tentativi di lui di controllarla. Un grande dolore che scoprono di condividere li avvicina, ma conoscendo Joe possiamo immaginare che la situazione non tarderà a precipitare.

La seconda stagione introduce di fatto tutto un nuovo universo di personaggi, una parte dei quali interpretati da Charlie Barnett (Russian Doll), Robin Lord Taylor (Gotham), Chris D'Elia (Undateable), James Scully (Heathers) e Jenna Ortega (Jane the Virgin).