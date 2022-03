YOU: Charlotte Ritchie è la protagonista femminile della stagione 4

News Serie TV

I nuovi episodi della serie di successo in produzione (a Parigi?) dalla scorsa settimana.

La nuova ossessione di Joe Goldberg si chiama Kate. Con le riprese ripartite da pochi giorni, il thriller psicologico YOU ha ingaggiato la nota attrice britannica Charlotte Ritchie, che potreste aver visto in Feel Good e/o Call the Midwife, per il ruolo femminile principale nella quarta stagione.

YOU 4: Il ruolo di Charlotte Ritchie

La serie di Netflix racconta cosa si è disposti a fare per amore dal punto di vista di Joe Goldberg (l'ex di Gossip Girl Penn Badgley), un uomo ossessionato dalle donne che incontrano il suo gusto. Fino al punto di uccidere per salvaguardare le relazioni con esse e la propria salvezza. L'ultima volta, abbiamo visto Joe trasferirsi a Parigi dopo aver inscenato l'omicidio-suicidio di Love (Victoria Pedretti). Il suo obiettivo era Marienne (Tati Gabrielle), nuova ossessione che potrebbe o non potrebbe essersi lasciato dietro strada facendo, finendo poi da tutt'altra parte a giudicare dall'ingaggio della Ritchie e dal suo ruolo.

Secondo Deadline, Kate è una ragazza intelligente e indipendente alla quale non manca nulla, estremamente fedele ai suoi amici e assolutamente diffidente con tutti gli altri. Figlia di una madre single caotica e bohémien, Kate tende a essere "l'adulta della situazione" ed è molto protettiva con la sua migliore amica, Lady Phoebe, una ragazza dolce e affidabile la cui enorme ricchezza e fama tendono ad attirare gli opportunisti. Kate preferisce gli "accordi" all'amore, motivo per il quale sta uscendo con il divertente ma egocentrico Malcolm, un festaiolo. Quando Malcolm invita Joe, un forestiero che con il loro mondo privilegiato sembra c'entrare poco, Kate non solo si ritrova subito a detestarlo ma sospetta fortemente non sia quello che sembra.

L'altro nuovo volto della stagione 4

Ritchie è la seconda nuova aggiunta al cast della stagione 4 di YOU. Raggiunge Lukas Gag (The White Lotus, Euphoria), scelto per il ruolo di Adam (o Malcolm?), un espatriato americano famoso per non essere riuscito a soddisfare in modo spettacolare gli standard della sua venerabile e fortunata famiglia. Imprenditore e giocatore d'azzardo, Adam ospita feste grandiose e si dimostra un amico divertente. Ma sotto tutto questo nasconde una miniera di segreti e problemi di dipendenza. È convinto che un buon uomo d'affari possa sempre farla franca. Quindi, ama la sua ricca fidanzata o la sta solo usando? Non c'è dubbio che stia manipolando i suoi amici; l'unica domanda è: fino a che punto è disposto a spingersi?