YOU 5: Penn Badgley rivela cosa dobbiamo aspettarci dall'ultima stagione

Il protagonista di YOU si è rivolto ai fan durante l'evento globale TUDUM di Netflix: ecco il video del suo intervento.

Joe Golberg sarà anche tornato in madrepatria nel finale della quarta stagione di YOU, ma i fantasmi del suo passato continueranno a perseguitarlo. In occasione dell'evento globale TUDUM, il protagonista del thriller psicologico Penn Badgley si è rivolto ai fan anticipando qualcosa sulla quinta stagione della serie, che sarà quella finale. Guardate qui sotto il suo messaggio con cui lascia intendere che una o più persone del passato di Joe saranno pronte a dargli filo da torcere negli ultimi episodi.

YOU: Dove eravamo rimasti

Alla fine della quarta stagione lo stalker omicida Joe Goldberg, dopo la sanguinosa parentesi londinese, è tornato a New York dove tutto era iniziato. Insieme alla sua nuova ragazza Kate (Charlotte Ritchie) e con la fedina penale magicamente ripulita, Joe ha acquistato una libreria e progetta di fare il filantropo grazie al cospicuo patrimonio della sua nuova fiamma. Eppure, nella scena finale della stagione, abbiamo capito che non riuscirà a tenere a bada i suoi istinti omicidi ancora per molto.

Le anticipazioni di Penn Badgley

"Vi domanderete cosa o piuttosto chi affronterà Joe quando finalmente torna a New York", dice Penn Badgley nel video messaggio. "Non posso ancora dire chi già da ora, ma diciamo che ci sono diverse questioni in sospeso nel passato di Joe. La domanda è: quali saranno?", chiede mentre scorre sullo schermo un carosello con diversi personaggi che hanno incrociato la strada di Joe nelle passate stagioni e vorrebbero sicuramente fargliela pagare: dall'ossessione Marienne (Tati Gabrielle), al dottor Nick (John Stamos), il terapista che Joe ha incastrato e mandato in prigione nella seconda stagione, passando per suo figlio - il piccolo Henry - fino a Ellie Alves, la giovane vicina di casa di Joe nella seconda stagione interpretata da Jenna Ortega, prima che l'attrice diventasse famosissima grazie al ruolo di Mercoledì Addams nell'omonima serie Netflix. Proprio quest'ultima ha detto che il suo personaggio sarebbe dovuto tornare nella quarta stagione ma gli impegni sul set di Mercoledì glielo avevano impedito. Chissà se la stagione finale di YOU riserverà un bel colpo di scena riportando proprio Ellie al centro della storia.