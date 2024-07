YOU 5: Madeline Brewer sarà la nuova ossessione di Joe? Le foto con Penn Badgley dal set

News Serie TV

A New York sono in corso le riprese della stagione finale di YOU e a Central Park è stato paparazzato il protagonista insieme a una delle new entry del prossimo capitolo: cosa dobbiamo aspettarci?

Abbiamo solo un consiglio da dare a Madeline Brewer, avvistata sul set della quinta e ultima stagione di YOU accanto a Penn Badgley: corri a gambe levate! La storia di Joe Goldberg, in effetti, ci insegna che nessuna ragazza al suo fianco può sentirsi al sicuro. Eppure i due attori sono stati fotografati a New York, precisamente a Central Park, mentre stavano girando qualche giorno fa una scena in cui appaiono pericolosamente vicini.

YOU 5: Il ruolo di Madeline Brewer

Madeline Brewer, attrice conosciuta soprattutto per The Handmaid's Tale e per i suoi trascorsi in Orange Is the New Black, nella stagione finale di YOU interpreterà un personaggio regolare chiamato Bronte. Deadline descrive il personaggio di Bronte come "un'enigmatica drammaturga dallo spirito libero" che trova un lavoro Joe nella sua libreria. I due "instaurano un legame grazie alla letteratura e alla perdita", con Bronte che fa provare a Joe un sentimento di "nostalgia per il se stesso di un tempo, facendo in modo che metta in discussione tutto ciò che è diventata la sua vita".

Considerato il destino a cui sono andate incontro le passate fiamme di Joe (Beck e Love morte e Marienne imprigionata), non possiamo fare a meno di pensare che Bronte, probabile futura ossessione del pericoloso bibliotecario/stalker, non se la passerà meglio.

Le anticipazioni della quinta stagione

L'ultima volta che Joe è stato a New York, ha lasciato dietro di sé diverse vittime, in particolare Beck (Elizabeth Lail). Ora che ci è tornato, dopo una parentesi londinese, insieme al suo nuovo interesse amoroso Kate (Charlotte Ritchie) spera di essere riuscito a ripulire la sua fedina penale grazie al denaro della famiglia di quest'ultima. Eppure, lo sappiamo, il passato bussa sempre alla porta e siamo sicuri che difficilmente potrà farla ancora franca. Le riprese della quinta stagione di YOU sono iniziate lo scorso marzo ma Netflix non ha ancora fissato una data d'uscita. Per il momento il titolo non compare tra le uscite certe del 2024 quindi aspettiamoci di vedere i nuovi episodi nel 2025.

