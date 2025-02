YOU 5: Joe Goldberg è l'uomo più fortunato di New York in un nuovo trailer della stagione finale

News Serie TV

Il capitolo conclusivo di YOU, una delle serie thriller più seguite di sempre su Netflix, arriva in streaming il 24 aprile: in un nuovo teaser Penn Badgley ci ricorda dove eravamo rimasti.

"L'amore ci mette alla prova. Con me l'ha fatto molto più che con altri. Questa è l'ultima volta", esordisce Joe Goldberg nel nuovo teaser trailer della quinta e ultima stagione di YOU diffuso da Netflix. Ma, per un killer che ha ucciso tutte le persone che diceva di amare, sarà davvero l'ultima volta? Bisognerà aspettare il 24 aprile per scoprirlo, quando il capitolo finale del thriller psicologico con Penn Badgley arriverà finalmente in streaming svelando il destino di uno dei personaggi più controversi del piccolo schermo.

YOU 5: Stagione 5 - Nuovo Teaser Trailer in Italiano della serie - HD

YOU: Le anticipazioni dell'ultima stagione

Nella stagione finale di YOU, Joe Goldberg ritorna a New York per godersi il lieto fine… ma poi la sua vita perfetta è minacciata dai fantasmi del passato e da oscuri desideri, fa sapere Netflix. Ricordate dove lo avevamo lasciato? È lui stesso a rinfrescarci la memoria nel nuovo trailer in cui lo ritroviamo accanto alla sua ultima fiamma Kate, intepretata da Charlotte Ritchie. Grazie alle ingenti risorse economiche della famiglia di lei, Joe era riuscito a ripulire la sua fedina penale e a tornare a New York, dove tutto aveva avuto inizio, come se nulla fosse. "Io vengo dal niente. Dagli stracci alla ricchezza. Ho passato di tutto. Sfortunato nella vita e in amore. Finché non ho incontrato te. Kate, tu mi hai aperto porte che non avrei mai immaginato. Stiamo usando il nostro potere per aiutare chi non è altrettanto fortunato. Potere. Soldi. Oscenamente ricco. Chi immaginava che sarei diventato l'uomo più fortunato di New York?", dice nella clip rivolgendosi proprio alla donna che l'ha tirato fuori dai guai.

Il cast: Chi torna?

Nella stagione finale di YOU potrebbero tornare vari personaggi che hanno avuto la sfortuna di incrociare la strada del killer. Tra questi Guinevere Beck (Elizabeth Lail), Love Quinn (Victoria Pedretti), Tom Lockwood (Greg Kinnear), Marienne Bellamy (Tati Gabrielle), Benjamin “Benji” Ashby III (Lou Taylor Pucci), Delilah Alves (Carmela Zumbado), Malcolm Harding (Stephen Hagan), Adam Pratt (Lukas Gage) e il dottor Nicky (John Stamos). Non sappiamo, però, chi di loro rivedremo effettivamente sullo schermo.

Le new entry

Naturalmentee conosceremo diversi nuovi personaggi tra cui la nuova "enigmatica" collega di Joe, Bronte, che ha il volto della star di The Handmaid's Tale Madeline Brewer, le cognate gemelle di Joe, interpretate entrambe da Anna Camp (True Blood), e il cognato "sarcastico ma leale" di Joe interpretato da Griffin Matthews (L'assistente di volo). Ci sarà inoltre anche la star di Baby Reindeer Nava Mau che interpreterà la detective Marquez.