YOU 4, riprese iniziate: La prima foto dal set

La produzione della quarta stagione di YOU, la serie thriller con Penn Badgley, ha preso ufficialmente il via: i primi dettagli.

Le riprese della quarta stagione di YOU sono iniziate. La conferma arriva da una foto del primo ciak dei nuovi episodi postata sugli account social ufficiali della serie. Sono ancora pochissimi i dettagli disponibili ma una cosa è certa: entro la fine dell'anno ritroveremo su Netflix uno degli stalker più pericolosi della tv, Joe Goldberg interpretato da Penn Badgley.

feeling YOU-4-ic. YOU Season 4 is now in production. pic.twitter.com/1wtUttZ2P9 — YOU (@YouNetflix) March 22, 2022

YOU 4 è girata a Parigi?

La foto non scioglie i dubbi sul mistero più importante della prossima stagione: la storia si svolgerà a Parigi? E se sarà così, le riprese si stanno svolgendo in Francia? Ricorderete, infatti, che negli ultimi secondi della terza stagione Joe, dopo aver inscenato un l'omicidio-suicidio di Love (Victoria Pedretti), si era recato a Parigi per mettersi sulle tracce di Marienne (Tati Gabrielle), la sua nuova ossessione. Da allora ci si chiede se i nuovi episodi avranno un'ambientazione parigina. Al momento l'unico dettaglio che potrebbe farci pensare a una location europea è la data scritta sul ciak, "22.3.22" cioè lo scorso 22 marzo. Sappiamo, invece, che gli americani sono soliti scrivere la data anticipando il mese (dovrebbe quindi essere 3.22.22).

La trama della quarta stagione

La quarta stagione ripartirà quindi probabilmente con Joe, che intanto abbiamo visto assumere una nuova identità facendosi chiamare Nick, alla ricerca di Marienne. "Devo credere che le nostre strade siano destinate ad incrociarsi ancora. Girerò il mondo se sarà necessario. Ti troverò", dice Joe nei momenti finali della terza stagione. È chiaro che Joe ha messo una pietra sopra sulla sua vita a Madre Linda, sebbene un piccolo ma importante dettaglio lo tenga legato alla città vale a dire suo figlio Henry che ha affidato al suo collega Dante e al marito di lui. Ora il suo obiettivo sarà però ritrovare Marienne ripartendo da Parigi.

Il cast: Tornerà Love?

Al momento l'unica aggiunta al cast confermata è l'attore Lukas Gage, visto nella prima stagione di The White Lotus. Sono in molti a credere che tornerà anche Victoria Pedretti nel ruolo della moglie di Joe Love la quale, sebbene morta, potrebbe tornare sotto forma di allucinazione o nei flashback. Per saperlo con certezza, dovremo aspettare ancora qualche mese. Probabilmente la serie tornerà con la quarta stagione a distanza di un anno dalla terza quindi nell'autunno di quest'anno, a ottobre o novembre.