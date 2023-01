YOU 4: Joe diventa Sherlock nel trailer ufficiale italiano dei nuovi episodi

News Serie TV

Il thriller psicologico di successo con Penn Badgley tornerà in streaming su Netflix il 9 febbraio con la prima parte e il 9 marzo con la seconda.

YOU, la serie di successo di Netflix che racconta la mente malata e la follia omicida dello stalker Joe Goldberg interpretato da Penn Badgley, si trasforma da thriller psicologico a murder mistery nella quarta stagione. Così suggerisce il trailer ufficiale italiano dei nuovi episodi che saranno divisi in due parti, attese in streaming rispettivamente il 9 febbraio e il 9 marzo.





YOU: La trama e il cast della quarta stagione

Nella quarta stagione di YOU ritroviamo il protagonista, che ora si fa chiamare Jonathan Moore, a Londra. Ora è impegnato come insegnante in una prestigiosa università britannica e circondato da nuovi stilosi amici e un nuovo interesse amoroso, Kate interpretata da Charlotte Ritchie. Ma, conoscendo il personaggio, la domanda che ci poniamo è sempre la stessa: chi sopravviverà alla sua follia omicida? Ma la sinossi ufficiale dei nuovi episodi fornita da Netflix allude piuttosto a un mistero alla Agatha Christie (o forse alla Glass Onion) e recita:

"Dopo che la sua vita precedente è andata in fiamme, Joe Goldberg è fuggito in Europa per sfuggire al suo passato 'disordinato', adottare una nuova identità e, naturalmente, trovare il vero amore. Ma Joe si ritrova presto, suo malgrado, nello strano nuovo ruolo di detective quando scopre che potrebbe non essere l'unico assassino a Londra. Ora, il suo futuro dipende dall'identificazione e dall'arresto di chiunque stia prendendo di mira il suo nuovo gruppo di amici di socialite super ricchi".

Naturalmente, oltre a Penn Badgley, nei nuovi episodi tornerà Tati Gabrielle nel ruolo dell'ossessione di Joe Marienne. I nuovi amici londinesi del professor Moore sono interpretati dalla già citata Charlotte Ritchie (Feel Good), Ed Speleers (Outlander), Tilly Keeper (EastEnders), Lukas Gage (The White Lotus), Stephen Hagan (The Larkins), Ben Wiggins (The Sandman), Niccy Lin (The Great), Eve Austin (ABC Murders), Aidan Cheng (Diavoli), Dario Coates (Damned), Ozioma Whenu (The Lark) e Amy-Leigh Hickman, quest'ultima nei panni di Nadia, una delle studentesse di Joe/Jonathan più promettenti. Per conoscere tutti i dettagli, vi rimandiamo alla news in cui avevamo descritto nel dettaglio tutti i nuovi personaggi della stagione 4 di YOU.