YOU 3: Netflix svela la data di uscita della terza stagione con un intrigante teaser trailer

I nuovi episodi del thriller psicologico con Penn Badgley arrivano a ottobre: ecco cosa dobbiamo aspettarci.

Dovremo fidarci di lui e delle sue promesse ora che sarà diventato papà? La voce inconfondible dello stalker omicida Joe Goldberg, il protagonista di YOU interpretato da Penn Badgley, fissa l'appuntamento con l'attesa terza stagione della serie Netflix. Come svelato da questo dolce e allo stesso tempo inquietante teaser trailer che vedete in basso, la serie thriller guidata da Sera Gamble tornerà in streaming con i nuovi episodi il prossimo 15 ottobre.

YOU: Netflix svela il nome del figlio di Joe e Love

Come ricorderete, la scorsa volta (nel lontano dicembre 2019) avevamo lasciato Joe mentre si trasferiva in una nuova casa in periferia con il suo nuovo amore Love (Victoria Pedretti), una ragazza rivelatasi folle e disturbata tanto se non più di lui. I due erano in attesa di un bambino di cui ora scopriamo il nome: Henry, "un nome che sia forte ma che non intimidisca. Classico ma non basic. Letterario ovviamente perché crescerai in una casa piena di libri", spiega Joe nella clip. "Non ci aspettavamo di avere un maschio. E mentirei se dicessi che il pensiero di avere un mini me mi ha portato solo entusiasmo e nessuna sfida. Spero che farai quello che dico, non quello che faccio. Ma per te posso cambiare. Sarò un uomo che prenderai ad esempio. Un uomo che sarai fiero di chiamare papà", promette il protagonista.

La trama ufficiale della terza stagione

Se nella prima stagione lo stalker interpretato da Penn Badgley aveva concentrato le sue attenzioni sulla bella newyorchese Beck (Elizabeth Lail) e nella seconda su Love (Victoria Pedretti), nella terza avrà a che fare con un'enigmatica donna che abbiamo già intravisto nel finale della seconda stagione. Secondo la trama ufficiale diffusa da Netflix, "Joe e Love, ora sposati e con un bambino, si sono trasferiti in un sobborgo della California del Nord, dove sono circondati da imprenditori tecnologici privilegiati, mamme blogger critiche e biohacker famosi sui social. Joe è impegnato nel suo nuovo ruolo di marito e padre, ma teme l'impulsività letale di Love. E poi c'è il suo cuore. Davvero la donna che ha cercato per tutto questo tempo vive proprio accanto a lui? Scappare da una gabbia in un seminterrato è una cosa. Ma la prigione di un matrimonio perfetto con una donna saggia che conosce i tuoi trucchi... beh questa si dimostrerà una fuga molto più complicata".

Con una nuova location, arriveranno naturalmente tanti nuovi personaggi. Tra gli attori che vedremo nei nuovi episodi ci sono Tati Gabrielle (Le terrificanti avventure di Sabrina), Dylan Arnold (Nashville), Shalita Grant (NCIS: New Orleans), Travis Van Winkle (The Last Ship), Scott Speedman (Felicity), Michaela McManus (One Tree Hill), Shannon Chan-Kent (Good Trouble), Ben Menhl (The Good Wife), Chris O’Shea (Madam Secretary), Christopher Sean (Hawaii Five-0) e molti altri.

Per tutte le altre anticipazioni sulla serie, vi rimandiamo al nostro approfondimento con tutto quello che c'è da sapere su YOU 3: la trama, il cast e molto altro.