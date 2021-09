YOU 3: Joe Goldberg torna alle vecchie abitudini nel trailer ufficiale italiano della terza stagione

News Serie TV

I nuovi episodi del thriller psicologico di Netflix arrivano in streaming il 15 ottobre.

Una nuova vita in periferia lontano dal passato di New York e di Los Angeles, un figlio e un matrimonio con Love, una donna che ha l'amore nel nome. Cosa potrebbe andare storto? Sicuramente tutto, se ti chiami Joe Goldberg e sei lo stalker assassino più pericoloso della tv. Netflix ha diffuso il trailer ufficiale italiano della terza stagione di YOU, la serie thriller con Penn Badgley e Victoria Pedretti, e le premesse sono a dir poco folli, a partire da una nuova vicina di casa (che ha il volto dell'ex star di One Tree Hill Michaela McManus), pronta a diventare la nuova ossessione di Joe. Mentre giudicate voi stessi guardandolo, vi ricordiamo che i nuovi episodi arrivano in streaming su Netflix il 15 ottobre.





YOU 3: La trama della nuova stagione

Nella terza stagione ritroviamo Joe e Love, ora sposati e con un bambino, in un sobborgo di San Francisco, nella California del Nord."Per quanta paura possa aver provato, questo è il momento più spaventoso di tutti", dice il neopapà Joe nella clip. Lì i due psyco assassini sono circondati da imprenditori tecnologici privilegiati, mamme blogger critiche e biohacker famosi sui social. Joe è impegnato nel suo nuovo ruolo di marito e padre e promette che la nascita del figlio lo ha cambiato. Ma vive con Love, che lui - da che pulpito - definisce "un mostro" e teme la sua impulsività. Riuscirà Joe a fuggire dalla prigione di un matrimonio solo all'apparenza perfetto con una donna saggia che conosce tutti i suoi trucchi? Nel trailer vediamo nuove armi del delitto, nuovi cadaveri e molto sangue. Intanto su palesa la misteriosa vicina, Natalie (McManus), che avevamo intravisto nel finale della scorsa stagione. La sua unica colpa? Avere incrociato la strada di Joe.

Le nuove aggiunte al cast

Con una nuova location, arriveranno naturalmente tanti nuovi personaggi. Tra gli attori che vedremo nei nuovi episodi, oltre a McManus, ci sono Tati Gabrielle (Le terrificanti avventure di Sabrina), Dylan Arnold (Nashville), Shalita Grant (NCIS: New Orleans), Travis Van Winkle (The Last Ship), Scott Speedman (Felicity), Shannon Chan-Kent (Good Trouble), Ben Menhl (The Good Wife), Chris O’Shea (Madam Secretary), Christopher Sean (Hawaii Five-0) e molti altri.