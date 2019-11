YOU 2 su Netflix dal 26 dicembre: Il primo poster della nuova stagione

News Serie TV

La serie di successo con Penn Badgley torna con una nuova storia d'amore per Joe.

Questo Natale ci aspettano bugie, pedinamenti e forse qualche altro omicidio. E non potrebbe andarci meglio, giacché siamo parlando dell'attesissima seconda stagione del thriller psicologico YOU. In occasione della diffusione del primo poster promozionale, Netflix ha annunciato che i nuovi episodi della serie rivelazione con Penn Badgley saranno disponibili in streaming dal 26 dicembre.

Un fenomeno mondiale capace di coinvolgere nelle prime settimane di disponibilità sulla piattaforma qualcosa come 40 milioni di account, YOU racconta le vicende sentimentali di Joe Goldberg (Badgley), un libraio, stalker e assassino maledettamente affascinante. Dopo una relazione tossica con Beck, culminata nel modo più orribile, nella seconda stagione Joe si lascia New York alle spalle diretto a Los Angeles, dove cerca di farsi una nuova vita. Qui però ricade ben presto nelle vecchie abitudini quando conosce Love (interpreta dalla star di Hill House Victoria Pedretti), un'aspirante chef segnata da un profondo dolore. Diversamente da chi l'ha preceduta, Love non è affascinata dal mondo dei social network, complicando i tentativi di lui di controllarla, mentre lo è dal fatto che entrambi condividano l'esperienza di una grande perdita, di quelle che segnano la vita. La storia si ripeterà? O questa volta sarà tutto reale? Joe, ovviamente, è abbastanza pazzo da rischiare tutto per scoprirlo.

Il nuovo cast della seconda stagione include anche Ambyr Childers (Aquarius), James Scully e Melanie Field (Heathers), Carmela Zumbado (Crazy Ex-Girlfriend), Jenna Ortega, Chris D'Elia (Undateable), Robin Lord Taylor (Gotham), Marielle Scott, Charlie Barnett (Russian Doll), Magda Apanowicz (Continuum) e Danny Vasquez (Ant-Man).