YOU 2: Data di uscita, trama, anticipazioni e curiosità sulla seconda stagione

Una guida alla seconda stagione del thriller psicologico di Netflix.

È stata una delle serie che ha appassionato più spettatori di Netflix. Dopo lo sconvolgente finale della prima stagione, lo stalker Joe Goldberg di YOU è pronto a tornare in un nuovo ciclo di episodi che si preannuncia ricco di colpi di scena. Una città diversa e una nuova identità accompagnano la sua nuova vita. Se siete impazienti (e già in ansia) al pensiero di ritrovare il bibliotecario più inquietante e ambiguo mai visto in TV, ecco una guida con la trama, il cast e tutto quello che sappiamo finora sulla seconda stagione di YOU.

YOU 2: Quando esce la seconda stagione

I nuovi episodi sono stati annunciati su Netflix per il prossimo 26 dicembre. Un assaggio di quello che vedremo nella nuova stagione del thriller psicologico creato da Greg Berlanti è stato anticipato nel trailer che vedete in alto. Nella clip ritroviamo Joe (o meglio, il suo nuovo alter ego Will) in una caffetteria di Los Angeles, "Il luogo più oscuro di tutti, dove ognuno finge di essere qualcuno che non è", dice il protagonista.

YOU 2: La trama

La seconda stagione si baserà sul sequel del romanzo You di Sera Gamble intitolato Hidden Bodies. Ma l'autrice ha avvertito che saranno molte le divergenze tra il libro e la Serie TV quindi possiamo aspettarci molti colpi di scena. Nella nuova stagione ritroveremo Joe (Penn Badgdley) in una città diversa. Dopo una relazione tossica con Beck (Elizabeth Lail), culminata nel modo più orribile, nella seconda stagione Joe si lascia New York alle spalle diretto a Los Angeles, dove cerca di farsi una nuova vita. Qui però ricade ben presto nelle vecchie abitudini quando conosce Love (interpreta da Victoria Pedretti), un'aspirante chef segnata da un profondo dolore. Diversamente da chi l'ha preceduta, Love non è affascinata dal mondo dei social network, complicando i tentativi di lui di controllarla, mentre lo è dal fatto che entrambi condividano l'esperienza di una grande perdita. La storia si ripeterà? O questa volta sarà tutto reale?

YOU 2: Il cast

foto candace. L'arrivo più atteso nella seconda stagione è sicuramente quello di Victoria Pedretti (già vista in Hill House), interprete della nuova ossessione di Joe. Nel finale della prima stagione si era scoperto che l'ex ragazza di Joe Candace era ancora viva (nel libro da cui è tratta la serie, invece, il suo personaggio era morto). Quindi vedremo anche Ambyr Childers, l'attrice che la interpreta, in questo nuovo ciclo di episodi. "È una sopravvissuta", ha spiegato Sera Gamble, "E adesso dovrà prendere importanti decisioni su come andare avanti con la sua vita". Nelle prime foto ufficiali della seconda stagione di YOU diffuse da Netflix si vedono proprio i personaggi di Candace e Love: nella prima (che vedete in alto) Joe è seduto con Candace, nella seconda (che vedete qui in basso) guarda la lontano Love in un supermarket.

YOU 2: Chi è Love, il nuovo interesse amoroso di Joe

Cosa ha di così particolare Love da attirare l'attenzione di Joe? Il personaggio di Victoria Pedretti sarà il motivo per cui Joe si spingerà fino in California quindi bisogna supporre che l'influenza che esercita su di lui sia forte tanto quanto quella di Beck, nella prima stagione. "Love è uno spirito libero, che si è costruita una vita vivendo un momento alla volta e facendo solo ciò che ama", ha spiegato Sera Gamble. "Quella tra lei e Joe sarà una relazione diversa, perché fondata su un diverso tipo di amicizia. Joe la incontra in un momento in cui non cerca l'amore, perché è ancora sconvolto da quanto accaduto a Beck", ha concluso la scrittrice.

YOU 2: I nuovi volti della seconda stagione

Con il cambio di ambientazione e di storia, era normale che gli ingressi nel cast fossero numerosi. Oltre e Victoria Pedretti, tra i nuovi volti della seconda stagione c'è anche Chris D'Elia che interpreterà Henderson, un famoso comico che veste in modo inconfondibile e tende a sfruttare le situazioni a proprio vantaggio.;James Scully interpreterà il fratello di Love. Charlie Barnett (Russian Doll) sarà il migliore amico di Love mentre Jenna Ortega intepreterà un'adolescente cresciuta troppo velocemente con cui Joe si relazionerà. Robin Lord Taylor interpreterà Will, un uomo premuroso, simpatico e molto intelligente il cui lavoro è occuparsi di questioni sgradevoli. Un personaggio destinato potenzialmente a creare scompiglio nel corso della stagione è quello di Delilah Alves, interpretata da Carmen Zumbado, una giornalista investigativa vicina di casa di Joe, con un particolare fiuto per le notizie che potrebbe rivelarsi un problema per lui. Altri attori a cui sono stati affidati ruoli ricorrenti nella seconda stagione sono Melanie Field e Magda Apanowicz, entrambe nella cerchia di amici di Love. Netflix ha svelato le prime foto dei personaggi interpretati da Jenna Ortega e da Carmen Zumbado sull'account Instagram ufficiale della serie.

Viste le premesse, siamo sicuri che la seconda stagione di YOU riserverà altre sorprese, molte delle quali scioccanti. Se c'è una cosa che abbiamo imparato dalla prima stagione del thriller di Netflix è che da Joe Goldberg possiamo aspettarci di tutto.