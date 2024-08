Yellowstone potrebbe non finire con la stagione 5: L'indiscrezione che coglie di sorpresa

News Serie TV

Si vocifera che la serie neo western continuerà con alcuni dei suoi protagonisti. Ecco quali.

La fine di Yellowstone potrebbe essere molto meno vicina di quanto si pensasse. La serie di successo di Taylor Sheridan per Paramount Network, in Italia in onda su Sky e in streaming su NOW, si dovrebbe concludere quest'inverno con i restanti sei episodi della quinta stagione, una decisione dettata dal deterioramento dei rapporti tra la produzione e il protagonista Kevin Costner. Ora Puck riporta che i piani sarebbero cambiati, con Kelly Reilly e Cole Hauser vicini a un accordo per riprendere i ruoli dei novelli sposi Beth Dutton e Rip Wheeler in una sesta stagione che li vedrebbe ancor più al centro della scena.

Yellowstone continua con una sesta stagione?

Secondo la clamorosa indiscrezione (stiamo pur sempre parlando della serie più seguita della tv americana), Reilly e Hauser, che in un primo momento si era detto fossero in trattativa per riprendere i loro ruoli nello spin-off sequel The Madison, voci mai confermate, sarebbero sul punto di chiudere un accordo per rimanere in Yellowstone dopo la quinta stagione. Contattata da TVLine per un commento, Paramount Network non ha voluto né confermare né smentire la notizia.

La situazione attorno alle sorti di Yellowstone e quello che accadrà negli ultimi episodi in arrivo a novembre sono tuttora concetti molto confusi, ma sembra ormai certo che questi non coinvolgeranno Costner e il suo John Dutton, che si presume passerà a miglior vita. L'ultima volta avevamo lasciato John a complottare con Beth per eliminare Jamie (Wes Bentley), la perfida pecora nera della famiglia. Allo stesso tempo, Jamie stava progettando con la fidanzata Sarah di fare in modo che un incidente mortale colpisse suo padre e sua sorella. La verità dovrebbe essere lì da qualche parte.