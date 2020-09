Yellowstone: La serie campione d'ascolti torna su Sky Atlantic con la stagione 2, una clip in anteprima

News Serie TV

Il drama neo-western con Kevin Costner in onda ogni mercoledì dal 2 settembre.

La serie dei record negli Stati Uniti, la più vista sul via cavo del 2020, Yellowstone torna finalmente su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV con gli inediti della seconda stagione, dal 2 settembre ogni mercoledì alle ore 21:15 con un doppio appuntamento - qui di seguito una clip in anteprima. "Ogni uomo sogna, ma vince chi ha coraggio" è una delle massime di John Dutton, l'impavido cowboy interpretato dal premio Oscar Kevin Costner. Sullo sfondo dei paesaggi mozzafiato del Montana, questa volta, cosa arriveranno a fare John e i suoi figli per custodire la loro eredità?





La stagione 2 di Yellowstone

Scritta interamente da Taylor Sheridan, Yellowstone si propone come uno studio intimo della natura umana, dei legami viscerali tra le persone e le cose attraverso la storia dei Dutton, una famiglia chiamata a fronteggiare tensioni razziali, corruzione politica e cruente lotte di confine per la difesa del proprio territorio, e quindi, del proprio passato e del proprio futuro. Nel ciclo inaugurale abbiamo visto il capofamiglia John, proprietario del ranch che di quell'enorme terreno è il punto nevralgico, entrare in conflitto con l'imprenditore edile Dan Jenkins e il presidente della riserva indiana di Broken Rock, Thomas Rainwater, determinati a metterne in discussione i confini.

L'ultima volta, problemi di salute avevano messo in seria difficoltà John proprio nel momento in cui il rapporto con i figli Kayce (Luke Grimes), Jamie (Wes Bentley) e Beth (Kelly Reilly) si era avvicinato pericolosamente a un punto di rottura e l'appoggio politico del Governatore Perry per arginare le pressioni di Rainwater e Jenkins cominciava a vacillare. Nei nuovi episodi, la posta in gioco si fa più alta per i Dutton, i quali, oltre a dover dominare i loro rapporti turbolenti, dovranno guardarsi le spalle da nuovi nemici e fronteggiare altre pesanti battaglie per la difesa del ranch.

Lunga vita a Yellowstone

Il grande successo ha permesso a Yellowstone di ottenere senza fatica l'okay per la produzione di una terza e quarta stagione, la prima delle quali già completata. Tra le principali novità del ciclo in onda ora su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV, l'aggiunta al cast di Neal McDonough, volto di un altro celebre drama neo-western, Justified. L'attore interpreta Malcolm Beck, un ricco uomo d'affari che gestisce un casinò con il fratello Teal (Terry Serpico, Homeland). Entrambi combattenti senza scrupoli, Malcolm e Teal sanno come far funzionare il sistema per ottenere ciò che desiderano.