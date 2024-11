Yellowstone, "la presenza di John Dutton rimarrà centrale" negli episodi finali: Le rassicurazioni della regista

News Serie TV

Negli Stati Uniti, il drama neo-western tornerà in onda con gli ultimi sei episodi questa domenica.

La querelle tra Kevin Costner e i produttori di Yellowstone non ridimensionerà la centralità del personaggio interpretato dallo stesso attore, John Dutton. Non proprio ora che la serie di successo sta per tornare sugli schermi - in Italia su Sky e in streaming su NOW - con il suo capitolo conclusivo. A rassicurare i fan è Christina Voros, regista di quattro degli ultimi sei episodi. In un'intervista con The Hollywood Reporter, Voros ha rivelato che l'inflessibile capofamiglia getterà ancora una lunga ombra su tutto quello che accadrà. Questo nonostante Costner non sia tornato sul set per le riprese della seconda parte della quinta e ultima stagione. O almeno così sembrerebbe.

Yellowstone 5: Il ruolo di John Dutton negli episodi finali

"La sua presenza è parte integrante", ha detto Voros. "Penso che dire di più potrebbe compromettere tutto il lavoro di scrittura delle sceneggiature" ha aggiunto la regista, riferendosi evidentemente al segreto che circonda il mondo in cui l'assenza di Costner e quindi di John Dutton sarà gestita negli episodi finali. "Ma penso che il motivo per cui le persone si chiedono 'È lui, non è lui?', 'Dov'è, dove non è?', è perché si tratta del patriarca e la sua presenza è una componente essenziale della storia. John Dutton rimarrà centrale". E a domanda diretta sulla reale presenza o meno di Costner sul set, Voros ha risposto cripticamente: "Non so se siamo stati senza di lui. Non lo so!".

A proposito del modo in cui la storia di Yellowstone si conclude, almeno per ora, Voros ha raccontato che, quando ha letto la sceneggiatura per la prima volta, "mi sono sentita davvero fortunata di poterla dirigere. [Il co-ideatore] Taylor [Sheridan] ha sempre un'idea di dove qualcosa andrà a finire, e la gioia è guardarlo trovare il modo per arrivarci. Perciò, tutto quello che posso dire è... mi sono sentita assolutamente grata di aver contribuito a raccontare questo capitolo della storia".

Yellowstone 5: Stagione 5 - Parte 2: Il Trailer Ufficiale - HD

Yellostone tornerà in onda negli Stati Uniti questa domenica (qualche settimana dopo in Italia). Il trailer ufficiale degli ultimi episodi, diffuso nei giorni scorsi, ha giocato altrettanto sapientemente con il mistero delle sorti di John Dutton, che tuttavia appare in diversi momenti dell'anteprima. Nel frattempo, non è del tutto chiaro ciò che avverrà dopo il finale. Alcune voci sostengono che la serie potrebbe in realtà continuare con una sesta stagione incentrata su Beth Dutton e Rip Wheeler, i personaggi interpretati da Kelly Reilly e Cole Hauser. L'unica cosa certa per ora è che Paramount Network ha ordinato lo spin-off The Madison, con protagonista Michelle Pfeiffer, ambientato anch'esso nel Montana e incentrato forse su un altro ramo della famiglia. La sinossi recita infatti: "Stacy Clyburn, una ricca matriarca, lascia New York City insieme alla sua famiglia e si dirige verso la valle del fiume Madison in seguito alla tragica morte del marito e del cognato in un incidente aereo". Si è detto anche che la nuova serie coinvolgerà alcuni dei personaggi di Yellostone, ma questa è una voce che non è stata ancora confermata.