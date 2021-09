Yellowstone, il trailer ufficiale della stagione 4 conferma: Le cose non vanno per niente bene

News Serie TV

La serie di successo con Kevin Costner protagonista tornerà negli Stati Uniti a novembre.

Fan di Yellowstone, se pensate che i Dutton si siano lasciati il peggio alle spalle, vi sbagliate di grosso. Vi state chiedendo forse cosa possa esserci di più grave di quei drammatici avvenimenti nel finale della terza stagione? La quarta, che in attesa del debutto negli Stati Uniti il 7 novembre, nel trailer ufficiale ci anticipa un po' della tragedia e della devastazione che ancora sporcheranno di sangue le strade e i prati del Montana. E in tutto questo, non c'è modo di capire quali siano davvero le sorti di John, o di Beth, o di Kayce.

Yellowstone: Cosa ci aspetta nella stagione 4

Come ricorderete e come il trailer riassume molto bene (ma se preferite, le stagioni precedenti sono disponibili in streaming su NOW), l'ultima volta, i personaggi interpretati da Kevin Costner, Kelly Reilly e Luke Grimes, rispettivamente padre e figli, hanno dovuto fare i conti con diversi attentati alle loro vite. Mentre non sembra esserci nulla da fare per Jimmy a giudicare dalla reazione disperata di Mia nel trovarlo privo di sensi dopo la caduta da cavallo, la clip offre un'anteprima di Jacki Weaver (Animal Kingdom) nei panni di Caroline Warner, l'inquietante amministratore delegato della Market Equities, la compagnia con legami politici che negli episodi precedenti ha mostrato di voler rilevare la terra dei Dutton con ogni mezzo. Non è da meno il padre biologico di Jamie (Wes Bentley): "Equità... Onestà... Sono parole inventate dagli uomini per spaventare e far vergognare gli altri uomini dal riprendersi ciò che gli hanno rubato", dice Garrett (Will Patton, fresco di promozione al grado di regolare).

Nella quarta stagione di Yellowstone faremo anche la conoscenza di Summer Higgins ed Emily, interpretate rispettivamente da Piper Perabo (Covert Affair) e Kathryn Kelly (Nashville). La prima è una dimostrante di Portland la quale si oppone alle forze di polizia finanziate dallo stato che proteggono l'agricoltura industrializzata e l'uccisione degli animali. L'altra è un veterinario che si getta a capofitto in una relazione con un cowboy del ranch dei Dutton. Sappiamo inoltre che Finn Little (Reckoning) si è unito al cast regolare con il ruolo di Carter, un ragazzo - che ricorda un giovane Rip - al quale i Dutton danno una casa.

