Yellowstone: Il teaser trailer degli episodi finali sembra alludere a qualcosa di tragico

Gli ultimi sei episodi della serie tv di successo arriveranno in tv a novembre.

Tutto sembra suggerire che il capitolo conclusivo di Yellowstone porterà sugli schermi la (tragica?) morte di John Dutton, il patriarca dell'omonima famiglia del Montana interpretato per quattro stagioni e mezzo da Kevin Costner, non presente in questi ultimi sei episodi a causa - permetteteci la semplificazione - di un bisticcio con la produzione. È l'ipotesi più logica e lo si intuisce anche osservando l'angosciante teaser trailer diffuso dall'americana Paramount Network in attesa del debutto il 10 novembre (in Italia in contemporanea su Sky e in streaming su NOW).

Yellowstone 5: John Dutton morirà prima della fine?

"Generazioni di sangue hanno portato a questo", si legge nel trailer mentre le immagini mostrano John Dutton durante vecchi momenti felici e stressanti nella casa e nel ranch di famiglia. L'immagine più emblematica è quella del tavolo nella sala da pranzo, che prima appare circondato dalla famiglia Dutton e subito dopo completamente vuoto, a simboleggiare un'unità che evidentemente sta per andare perduta.

Del resto, alla fine della prima parte della stagione 5, avevamo lasciato John a complottare con la figlia Beth (Kelly Reilly) per eliminare Jamie (Wes Bentley), la perfida pecora nera della famiglia. Allo stesso tempo, Jamie stava progettando con la fidanzata Sarah di fare in modo che un incidente mortale colpisse suo padre e sua sorella. "Ti sei mai chiesto come fosse questo posto prima che qualcuno di noi fosse qui?", si sente chiedere da Beth. "Questa è la mia famiglia", dice convintamente il marito Rip (Cole Hauser). "Dopo tutto quello che ho fatto per te?!", urla minacciosamente Jamie. "Non so quante altre volte potremo farlo", ammette Kayce (Luke Grimes). "Nemmeno io, figliolo. Nemmeno io" dice infine John, mentre la porta di casa si chiude lentamente.