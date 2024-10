Yellowstone: I Dutton pronti a uccidere per non essere uccisi nel trailer ufficiale degli episodi finali

News Serie TV

La seconda parte della quinta e ultima stagione della serie tv debutterà a novembre.

È tempo di resa dei conti, la più feroce e spietata, allo Yellowstone Dutton Ranch. Ma almeno per ora, osservando il trailer ufficiale degli episodi della seconda parte della quinta stagione, riesce difficile fare una conta delle possibili vittime prima che Yellowstone finisca. E sebbene tutto continui a essere tenuto sottinteso e l'anteprima non faccia nulla per confermare o smentire le voci degli ultimi mesi, una sembra inevitabile: quello stesso John Dutton al quale sentiamo dire "Questa guerra è appena cominciata".

Yellowstone 5: Stagione 5 - Parte 2: Il Trailer Ufficiale - HD

Yellowstone: Cosa ci spetta negli episodi finali?

Nei sei episodi conclusivi di Yellowstone "succederanno molte cose in un lasso di tempo molto breve", come il cast ha avuto modo di affermare qualche tempo fa. Rip (Cole Hauser) è determinato a proteggere il ranch dei Dutton, anche a costo di mettere a repentaglio la propria vita. Sebbene sia stanca dei suoi numerosi e ingenti sforzi per proteggere l'eredità di famiglia, sua moglie Beth (Kelly Reilly) ha ancora grinta da vendere, come dimostra quando si scaglia contro Sarah (Dawn Olivieri) e poco dopo ammette che "L'unica cosa che resta da fare è uccidere quanti più nemici possibile prima che uccidano te".

Nel trailer vediamo inoltre Kayce (Luke Grimes) stringere un patto di sangue con Thomas Rainwater (Gil Birmingham), il quale poi incontra Mo (Mo Brings Plenty) e dichiara che "Questa è la collina su cui moriremo", Rip dare fuoco a un'auto, qualcuno volare giù da un dirupo, Kayce aggirarsi incappucciato e Jamie (Wes Bentley) seminare minacce a destra e a manca. E il John di Kevin Costner? Come nelle precedenti anteprime, il personaggio continua a essere una figura molto marginale dopo il passo indietro dell'attore, anche se Reilly ha spiegato recentemente a Entertainment Weekly che il piano originale dell'ideatore Taylor Sheridan non è cambiato, a dispetto delle incomprensioni che la produzione ha avuto con Costner. "Non è qualcosa che abbiamo dovuto cambiare, era già scritto nell'arazzo della storia. È quello che da sempre doveva accadere, è solo accaduto in modo un po' diverso".

La seconda parte della stagione 5 di Yellowstone debutterà negli Stati Uniti su Paramount Network il 10 novembre. In Italia gli ultimi episodi saranno proposti da Sky e in streaming da NOW a seguire.