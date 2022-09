Yellowstone 5: Nel trailer ufficiale la dichiarazione di guerra di John Dutton

News Serie TV

La serie di successo tornerà in onda negli Stati Uniti il 13 novembre.

La quinta stagione di Yellowstone è sempre più vicina. Negli Stati Uniti, la serie di successo con Kevin Costner tornerà in onda il 13 novembre. Mentre l'aspettiamo (in Italia la sosta non dovrebbe protrarsi molto di più, circa un mese se le cose andranno come l'anno scorso), Paramount Network ne ha diffuso il trailer ufficiale, il quale ci anticipa che John Dutton non farà nulla per tenere buoni i suoi nemici, semmai il contrario, soprattutto ora che è in una posizione di potere.





Yellowstone: Cosa ci aspetta nella stagione 5

Il trailer va subito al nodo della questione: John Dutton è il nuovo governatore del Montana. La sua presenza si abbatte subito come una tempesta sull'amministrazione, perché il suo primo intervento è licenziare tutti e circondarsi delle persone di cui si fida maggiormente: la sua famiglia. Lo vediamo nominare Beth (Kelly Reilly) suo nuovo capo di gabinetto. E per quanto riguarda la pecora nera Jamie (Wes Bentley), potrebbe essere tornato dalla parte giusta, visto che John non lo ignora completamente dopo che nel finale del ciclo precedente Jamie ha ucciso e si è sbarazzato del corpo del padre biologico, l'uomo che ha cercato di annientare i Dutton.

Altrove, Beth e Rip (Cole Hauser) si godono la reciproca compagnia dopo il matrimonio, ma qualcosa a un certo punto sembra incrinare la loro serenità. La responsabile potrebbe essere Caroline Warner (Jacki Weaver), la quale dichiara di volerla rovinare. Ma è più probabile che il problema abbia a che fare con il passato di Beth. Nel frattempo, al ranch, Kayce (Luke Grimes) e Monica (Kelsey Asbille) potrebbero non essere in grado di tenersi alla larga dal dramma per molto tempo. Sentiamo lui dire: "Lo faccio per mio padre". E lei: "Quando dico diamo tutto a questa terra, intendo tutto".