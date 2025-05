Y: Marshals, il sequel di Yellowstone con Luke Grimes ordinato ufficialmente a CBS

News Serie TV

CBS ufficializza l'ordine di uno spin-off sequel di Yellowstone incentrato su Kayce Dutton, il personaggio di Luke Grimes. Si intitolerà Y: Marshals. Ecco tutti gli altri dettagli.

Le storie dei Dutton sono tutt'altro che finite. A cinque mesi dalla conclusione di Yellowstone, una delle serie più seguite della tv americana negli ultimi anni, CBS ufficializza l'ordine di Y: Marshals, spin-off sequel con Luke Grimes nuovamente nei panni di Kayce Dutton, il minore dei figli del defunto John Dutton.

Y: Marshals, la trama del sequel di Yellowstone

Ambientata dopo gli eventi del finale di Yellowstone, Y: Marshals presenterà una situazione molto diversa da quella in cui avevamo lasciato Kayce. Dopo essersi lasciato alle spalle i suoi giorni come allevatore in seguito alla vendita di gran parte dello Yellowstone Ranch, il leale cowboy interpretato da Grimes metterà insieme le sue abilità di bracciante agricolo e le sue competenze come ex Navy SEAL per unirsi a un'unità d'élite degli U.S. Marshals e portare la giustizia nel Montana. Questo nuovo percorso professionale vedrà lui e i suoi compagni di squadra chiamati a trovare un equilibrio tra gli impegni familiari e il loro dovere giurato, oltre a dover gestire le pressioni emotive e psicologiche derivanti dall'essere l'ultima linea di difesa nella guerra alla violenza della regione.

Y: Marshals arriverà in tv nel 2026. Taylor Sheridan, ideatore di Yellowstone e degli altri spin-off 1883, 1923 e l'inedito The Madison, darà il suo contributo come produttore esecutivo insieme con il protagonista, David C. Glasser, John Linson, Art Linson, Ron Burkle, David Hutkin e Bob Yari. Le sceneggiature, invece, sono nelle mani dello showrunner Spencer Hudnut, reduce dalla lunga esperienza di SEAL Team. Al momento Grimes è l'unico membro del cast confermato, ma è plausibile che altri personaggi di Yellowstone - come Monica e Tate, la moglie e il figlio di Kayce interpretati da Kelsey Asbille e Brecken Merrill - si uniranno al suo nella nuova serie.