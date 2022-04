Wolf Like Me 2 ci sarà: Rinnovata la serie con Josh Gad e Isla Fisher

News Serie TV

Disponibile in Italia su Prime Video, il dramedy romantico avrà (un po' a sorpresa) una seconda stagione.

La storia di Gary e Mary, i due improbabili innamorati con qualche scheletro nell'armadio interpretati da Josh Gad e Isla Fisher, continua. Peacock ha rinnovato per una seconda stagione il dramedy Wolf Life Me, in Italia disponibile in streaming su Prime Video. Il rinnovo arriva un po' a sorpresa, visto che il dramedy era stato inizialmente concepito come una miniserie autoconclusiva. L'ottima accoglienza da parte del pubblico, tuttavia, ha convinto il servizio di video in streaming a ordinare più episodi.

La trama di Wolf Like Me

Ambientata in Australia, Wolf Like Me segue Isla Fisher nei panni di Mary, una donna misteriosa con un segreto che non riesce a condividere con nessuno, e Josh Gad nei panni di Gary, un vedovo che dopo la morte della moglie ha difficoltà a gestire la figlia dodicenne. I due, forse per volere del destino, si incontrano e si innamorano imparando a migliorarsi a vicenda. La prima stagione - attenzione alle anticipazioni se non avete visto ancora la serie - si è conclusa con i due innamorati, ormai consci della situazione di Mary che nelle notti di luna piena si trasforma in un lupo, in attesa di un figlio.

I commenti del creatore Abe Forsythe

"Sono entusiasta di poter esplorare la storia di Mary e Gary nella fase successiva della loro relazione, soprattutto considerando che la posta in gioco non potrebbe essere più alta", ha dichiarato il creatore Abe Forsythe in una dichiarazione. “Sapere che abbiamo un pubblico che ha investito nella loro storia è un sogno che diventa realtà per noi. La nostra troupe si sta già divertendo molto a costruire nuove storie su ciò che abbiamo creato con la prima stagione, non vedo l'ora che tutti le vivano insieme ai nostri personaggi".