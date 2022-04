Winning Time, la serie sui Los Angeles Lakers, rinnovata per una seconda stagione

News Serie TV

La prima stagione ha raccontato gli anni d'oro della squadra di basket americana, quelli di Magic Johnson e Kareem Abdul-Jabbar.

Le storie sportive con cuore e un cast stellare in America funzionano quasi sempre bene, soprattutto se a metterci lo zampino c'è HBO. La rete via cavo americana ha rinnovato per una seconda stagione Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty, la serie che ha raccontato la leggendaria storia dei giocatori dei Los Angeles Lakers negli anni d'oro, gli anni '80. La serie è attualmente in onda negli Stati Uniti (mentre non ha ancora una collocazione in Italia), con il finale della prima stagione previsto per l'8 maggio.

Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty, la trama e il cast della serie tv

Scritto da Max Borenstein (The Terror) e Jim Hecht e prodotto dal prolifico produttore Adam McKay (regista del successo di Netflix Don't Look Up, che qui ha diretto anche l'episodio pilota), il drama racconta sia la storia professionale che quella personale dei Lakers degli anni '80, una delle dinastie più dominanti e amate della pallacanestro, una squadra che ha definito la propria epoca sia dentro che fuori dal campo. In quel periodo i Lakers vinsero ben cinque campionati anche grazie a grandi personalità che hanno fatto la storia di questo sport, come Magic Johnson e Kareem Abdul-Jabbar.

Il cast stellare della serie comprende John C. Reilly, Quincy Isaiah, Adrien Brody, Jason Segel, Sarah Ramos, Tracy Letts e Julianne Nicholson, solo per citare alcuni nomi.

Cosa ci aspetta nella seconda stagione

La prima stagione di Winning Time è basata sul libro di Jeff Pearlman Showtime: Magic, Kareem, Riley and the Los Angeles Lakers Dynasty of the 1980s, mentre la seconda porterà sullo schermo nuove storie tratte dal secondo libro che Pearlman ha dedicato ai Lakers intitolato Three-Ring Circus: Kobe, Shaq, Phl, and the Crazy Years of the Lakers Dynasty.

"È stato emozionante dare vita a Winning Time con [il produttore esecutivo] Adam McKay, [lo showrunner] Max Borenstein, il nostro fenomenale team di produzione e questo cast incredibile", ha dichiarato Francesca Orsi, vicepresidente esecutiva della programmazione HBO. “La serie non solo racconta l'avvincente storia dell'ascesa dei Lakers, ma è anche una retrospettiva su un'era in cui stavano subendo una trasformazione il mondo del basket, le celebrità e la città di Los Angeles. Non vediamo l'ora di vedere come questa squadra racconterà il prossimo capitolo di questa dinastia".