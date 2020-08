Willy, il principe di Bel-Air: Il remake, in chiave drammatica, ufficialmente in sviluppo

News Serie TV

Il progetto sta coinvolgendo la star della serie originale Will Smith.

Dopo anni di speculazioni e dichiarazioni più o meno promettenti, le possibilità che Willy, il principe di Bel-Air torni in tv con una nuova versione si fanno più consistenti, e per i fan potrebbe essere consolatorio sapere che nessuno dovrà assumersi il difficile compito di strappare una risata facendo le veci di Will Smith. Secondo Deadline, il remake in chiave drammatica della sitcom di culto degli anni '90 è ufficialmente in sviluppo. Un progetto che sta coinvolgendo lo stesso Smith insieme con Morgan Cooper, meglio conosciuto come il film-maker che poco più di un anno fa ha attirato l'attenzione producendo di propria iniziativa il corto capolavoro Bel-Air, che re-immaginando le storie create da Andy e Susan Borowitz esattamente allo stesso modo ha avuto oltre 5,5 milioni di visualizzazioni.

Willy, il principe di Bel-Air: I primi dettagli del remake

Stando alle prime informazioni disponibili, Cooper ha ottenuto piena fiducia da Smith e dal resto dei produttori: ne sarà infatti sia lo sceneggiatore che il regista, nonché il co-produttore esecutivo. Che le intenzioni questa volta siano serie lo fa capire poi il coinvolgimento come produttori esecutivi non solo dei Borowitz, ma anche degli altri veterani di Willy, il principe di Bel-Air Quincy Jones and Benny Medina. E non è tutto. Chris Collins, nome altisonante della tv americana, sceneggiatore per The Wire e Sons of Anarchy tra le altre, ne sarà lo showrunner e affiancherà Cooper nella stesura della sceneggiatura. Completa il dream team l'importante studio di produzione Universal Television, che già avrebbe avviato il giro di consultazioni per trovare al progetto una casa, con Netflix, HBO Max e Peacock tra le realtà televisive interessate.

Da pochi giorni disponibile in Italia con un cofanetto DVD che raccoglie tutti i 148 episodi, The Fresh Prince of Bel-Air, com'è conosciuta oltreoceano, è andata in onda su NBC per sei stagioni, dal 1990 al 1996. Mentre durante il lockdown il cast della serie si è riunito a distanza, e in quell'occasione ha ricordato il compianto ex collega James Avery, risale allo scorso ottobre la notizia secondo cui Smith stava considerando la possibilità di trarne uno spin-off. Sembra però che quel progetto sia stato messo da parte.