Willy, il principe di Bel-Air: Il cast si riunisce a distanza

Lo speciale in due parti è disponibile su Snapchat.

Il modo in cui il mondo dell'intrattenimento sta reagendo all'emergenza Coronavirus continua a regalare al pubblico costretto a restare a casa piccole perle che, in una situazione normale, probabilmente neppure ci saremmo sognati. Alle diverse reunion a distanza che in questi giorni si stanno registrando un po' ovunque nel web, si è aggiunta nelle scorse ore quella tra Will Smith e gli ex colleghi di Willy, il principe di Bel-Air.

Willy, il principe di Bel-Air: Dove vedere la reunion

A pochi mesi dal 30° anniversario della sitcom di culto, Smith ha incontrato Alfonso Ribeiro, Tatyana Ali, Karyn Parsons, Daphne Maxwell Reid, Joseph Marcell e DJ Jazzy Jeff durante una videoconferenza registrata per Will From Home, il suo programma domestico per Snapchat. Diviso in due parti, la seconda delle quali disponibile nella giornata di oggi nel Discover della piattaforma, tra le altre cose, lo speciale rivela alcuni retroscena di Willy, il principe di Bel-Air, come la ragione per cui il personaggio di Smith aveva il suo stesso nome. Qualcosa che, come si può vedere nelle clip, ha a che fare con la co-star Alfonso Ribeiro, interprete di Carlton Banks. Doveroso poi l'omaggio a James Avery, l'immenso Philip della serie, scomparso nel 2014 all'età di 68 anni a causa delle complicazioni di un intervento a cuore aperto.

Un fenomeno senza tempo

Numerose sono state negli ultimi anni le iniziative e le celebrazioni attorno a Willy, il principe di Bel-Air. Una delle più memorabili è certamente Bel-Air, adattamento in chiave drammatica realizzato dal film-maker Morgan Cooper, un fan delle storie di Willy. Un'altra reunion del cast c'era stata del 2017, mentre qualche anno prima Smith e Ribeiro si erano divertiti sulle note del tema della serie al The Graham Norton Show. Risale invece allo scorso ottobre la notizia dello sviluppo di uno spin-off. Progetto i cui dettagli sono ancora oggi segreti e che starebbe coinvolgendo Smith in qualità di produttore esecutivo.