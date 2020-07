Willy, il principe di Bel-Air: La serie completa in DVD dal 27 luglio

News Serie TV

I 148 episodi della sitcom di successo con Will Smith raccolti in un cofanetto di 23 dischi.

Non fatevi prendere un colpo ma sono passati ben 30 anni da quando un ancora sconosciuto e giovane Will Smith si mostrò sul piccolo schermo per raccontare la maxi-storia di come la vita di Willy cambiata, capovolta, sottosopra era finita, nella sitcom Willy, il principe di Bel-Air, diventata in poco tempo un grande successo internazionale. In occasione di questo importante anniversario, Warner Bros. Home Entertainment pubblica in Italia uno speciale cofanetto DVD con tutte le stagioni e gli episodi della serie - quasi 57 ore di puro divertimento!

Prima di raggiungere le vette del successo musicale e cinematografico, grazie a film indimenticabili come Independence Day, Men in Black e La ricerca della felicità, Will Smith è stato una star della tv interpretando un ragazzo di Philadelphia la cui vita viene sconvolta quando la mamma lo manda a vivere dai ricchi parenti che abitano in California. Per sei stagioni, Willy, Il principe di Bel-Air ha mostrato al mondo una famiglia americana talvolta imperfetta, ma sempre unita nelle differenze, senza rinunciare a una buona dose di risate. Secondo Entertainment Weekly, è nei panni del Principe di Bel-Air che "Will Smith si è affermato come attore di prima categoria, così spontaneo davanti alla telecamera da rendere difficile distinguere quali battute siano da copione e quali improvvisate".

Il cofanetto di Willy, Il Principe di Bel-Air, che include anche numerosi contenuti extra, sarà in vendita dal 27 luglio al prezzo suggerito al pubblico di 69,99 euro. Lo stesso giorno Warner Bros. Home Entertainment pubblicherà anche il cofanetto completo di un'altra serie di culto del passato, Hazzard.