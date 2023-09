Wilderness: Jenna Coleman pianifica la vendetta perfetta nel trailer ufficiale della serie di Prime Video

News Serie TV

Nel cast del drama, in arrivo il 15 settembre, ci sono anche Oliver Jackson-Cohen, Ashley Benson ed Eric Balfour.

Cosa può arrivare a fare una moglie tradita? Lo scorpriremo in Wilderness: Fuori Controllo, una nuova serie thriller britannica in arrivo su Prime Video il 15 settembre. L'ex star di Doctor Who Jenna Coleman interpreta Liv, una donna che vede il suo "per sempre felici e contenti" trasformarsi in un incubo quando scopre che il marito Will (Oliver Jackson-Cohen) la sta tradendo. Guardate qui sotto il trailer ufficiale.

Wilderness: La trama della serie thriller

Creata e scritta da Marnie Dickens basandosi sull'omonimo romanzo di B.E. Jones, Wilderness è descritta come "una storia di tradimento, dall'inebriante attrazione di una relazione alla devastazione che si lascia alle spalle". Liv, dopo aver scoperto il tradimento, diventa la protagonista dei brutti sogni di Will quando lo strazio lascia presto spazio a un’altra emozione: la furia. La coppia parte per il viaggio on the road attraverso gli Stati Uniti su cui Liv ha fantasticato fin da piccola: dalla Monument Valley al Grand Canyon, passando per Yosemite, per finire con un weekend edonistico a Las Vegas dove liberarsi da polvere e sudore. Per Will è un'occasione per fare ammenda, mentre per Liv si apre uno scenario ben diverso: un paesaggio dove gli incidenti accadono di continuo. Il luogo perfetto per vendicarsi.

Il resto del cast

Completano il cast l'ex star di Pretty Little Liars Ashley Benson che interpreta una collega di Will, Cara, una giovane donna con una carriera promettente Eric Balfour nei panni di Garth, il suo amorevole fidanzato. Liv e Will li incontrano durante un'escursione e i sue si ritrovano invischiati nelle vite di Will e Liv in un modo che cambierà il corso delle cose. Recitano nella serie, tra gli altri, anche Claire Rushbrook (Enola Holmes), Marsha Stephanie Blake (Gli ultimi giorni di Tolomeo Grey), Jonathan Keltz (Reign) e Talia Balsam (Divorce).