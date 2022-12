White House Plumbers: Woody Harrelson e Justin Theroux nel primo trailer della miniserie

News Serie TV

Il drama di cinque episodi ripercorre lo scandalo Watergate dal punto di vista degli "idraulici della Casa Bianca".

Se avete cominciato a stilare la lista delle serie tv da vedere nel 2023, segnatevi questa: White House Plumbers, nuova produzione HBO a tema Watergate con la star di True Detective Woody Harrelson e quella di The Leftovers Justin Theroux protagoniste. In tv da marzo, il drama di cinque episodi porta le firme di Alex Gregory e Peter Huyck, per la rete già dietro le quinte di Veep, e nelle scorse ore si è mostrato nel suo primo trailer.





White House Plumbers: La trama e il resto del cast

White House Plumbers ripercorre lo scandalo da una prospettiva diversa dalle solite: quella dei cosiddetti "idraulici della Casa Bianca", i consiglieri che cercarono di salvare a tutti i costi il Presidente Richard Nixon durante il Watergate ma finirono col peggiorare le cose. Al centro del racconto, basato parzialmente sulle registrazioni raccolte nel libro Integrity di Egil 'Bud' Krogh e Matthew Krogh, ci sono l'ex agente della CIA E. Howard Hunt e l'ex agente dell'FBI G. Gordon Liddy, i personaggi interpretati rispettivamente da Harrelson e Theroux.

Il ricchissimo cast della miniserie include anche Lena Headey (Il Trono di Spade), Domhnall Gleeson (The Patient), Ike Barinholtz (The Mindy Project), Kathleen Turner (Il metodo Kominsky), Judy Greer (Reboot), Kiernan Shipka (Le terrificanti avventure di Sabrina), David Krumholtz (Numb3rs), F. Murray Abraham (The White Lotus), John Carroll Lynch (American Horror Story), Kim Coates (Sons of Anarchy), Yul Vazquez (Midnight, Texas), Zoe Levin (Red Band Society) e Rich Sommer (Mad Men).